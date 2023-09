SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O título da Copa do Brasil fez bem ao São Paulo: mesmo com reservas, a equipe de Dorival Júnior venceu o Coritiba por 2 a 1 em um chuvoso (e festivo) Morumbi, lavou a alma ao encerrar um jejum de oito tropeços no Campeonato Brasileiro e se recolocou na parte de cima da tabela do torneio nacional.

Com o resultado, os paulistas chegaram aos 31 pontos e assumiram a 10ª posição, enquanto os paranaenses estacionaram nos 14 pontos e seguem afundados na lanterna.

São Paulo e Coritiba disputam clássicos neste fim de semana. Os atuais campeões da Copa do Brasil encaram o Corinthians no sábado (30), enquanto os lanternas do Brasileirão jogam com o Athletico no dia seguinte.

O JOGO

O 1º tempo contou com muita chuva, VAR ativo e mandantes em vantagem. O Tricolor dominou as ações e, depois de dois gols invalidados, abriu a contagem com Alan Franco. O Coritiba aproveitou bobeada e empatou com Slimani, mas Luciano, de pênalti, recolocou sua equipe na frente já na casa dos 57 minutos.

Na etapa final, os lances de perigo ficaram mais escassos diante de um gramado encharcado. Dorival chegou a usar cinco de seus titulares habituais nas substituições, mas o placar não foi inalterado diante de uma série de divididas, faltas e rebatidas.

GOLS E DESTAQUES

James quase lava a alma. Diante de um chuvoso Morumbi, James Rodríguez chegou a balançar as redes ainda no primeiro minuto de duelo ao receber de Nathan dentro da área. O lance, no entanto, acabou anulado pelo VAR. O motivo? Impedimento do lateral-direito.

Ataque contra defesa. O lance animou o São Paulo, que partiu para cima de um retrancado adversário em busca de quebrar o jejum de oito jogos. O problema é que, sem Calleri em campo, a equipe não teve centroavante fixo e sofreu na hora de concluir as jogadas pelo meio.

Mais um gol anulado. Em meio ao aumento da chuva, os mandantes ameaçaram abrir o placar aos 24 minutos, quando Michel Araújo pegou rebote da entrada da área e fuzilou o gol de Gabriel Vasconcelos. Para azar do meia, dois de seus companheiros estavam em posição irregular e atrapalharam as ações do goleiro do Coritiba, invalidando a jogada.

Novo impedimento? Agora não! O São Paulo, finalmente, inaugurou o marcador aos 30 minutos: James bateu falta com força e obrigou Gabriel a espalmar para o meio da área: Alan Franco foi mais rápido do que os defensores e tocou para o fundo do gol - o lance chegou a ser anulado, de novo, por impedimento, mas acabou confirmado pelo VAR dois minutos depois: 1 a 0.

Coritiba perde gol inacreditável. Os visitantes desperdiçaram uma chance claríssima de gol pouco antes dos 45 minutos em contra-ataque que teve Slimani encaixando lindo passe para Marcelino Moreno, que infiltrou com liberdade, tocou para o lado e deixou Robson de frente para o gol dentro da área. Ao invés de bater de primeira, o camisa 30 tentou dominar e protagonizou uma cena bizarra. Ele ainda tentou finalizar, mas parou em Jandrei.

Argelino brilha e empata. Em meio aos longos acréscimos de Savio Pereira Sampaio, o Coritiba aproveitou uma bobeada do São Paulo e igualou o placar: Jandrei tocou na fogueira para Gabriel Neves, que se viu apertado e acabou desarmado por Robson. A bola sobrou para Slimani, que deslocou o goleiro rival com um toque de cobertura e marcou: 1 a 1.

Mandantes na frente de novo. Os donos da casa reagiram rápido e desceram para o intervalo com vantagem no placar. Nathan cruzou da ponta direita e acertou o braço de Victor Luís dentro da área. O árbitro assinalou pênalti após novo auxílio do VAR, e Luciano - após pedidos da torcida - desbancou James, bateu bem e garantiu o 2 a 1.

Titulares em campo. A 2ª etapa começou com muita chuva e poucas chances de gol. Na tentativa de "animar" sua equipe, Dorival acionou três titulares de uma vez: Alisson, Nestor e Lucas. Eles substituíram, respectivamente, Luan, Luciano e James Rodríguez. Pouco tempo depois, Pablo Maia e Calleri entraram nos lugares de Gabriel Neves e Juan.

Testa com testa. O clima esquentou entre os jogadores já na casa dos 37 minutos, quando Henrique dividiu com Nestor e, visivelmente nervoso, deu uma bronca no são-paulino. Calleri não gostou da atitude do adversário e saiu em defesa do companheiro ao dar uma encarada no camisa 3 - tanto o atacante quanto o zagueiro tomaram cartão amarelo ao protagonizarem o último momento relevante antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2x1 CORITIBA

SÃO PAULO: Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luan (Alisson), Gabriel Neves (Pablo Maia), Michel Araújo e James Rodríguez (Lucas); Luciano (Nestor) e Juan (Calleri). Técnico: Dorival Júnior

CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Hayner (Natanael), Henrique, Maurício Antônio e Victor Luis; Samaris (Matheus Bianqui), Willian Farias, Sebastián Gómez (Kaio César) e Marcelino Moreno; Robson (Diogo Oliveira) e Slimani (Edu). Técnico: Thiago Kosloski

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Luan, Calleri (SPO); Robson, Victor Luis, Henrique (CTB)

Gols: Alan Franco (SPO), aos 30 min do 1° tempo; Slimani (CTB), aos 50 min do 1° tempo; Luciano (SPO), aos 57 min do 1° tempo