RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No Maracanã lotado, Fluminense e Internacional protagonizaram um belo jogo com cara de Libertadores, nesta quarta-feira (27), e empataram por 2 a 2 pela ida das semifinais da competição.

Cano fez os dois gols do Fluminense, enquanto Hugo Mallo e Alan Patrick marcaram pelo Internacional. O clube gaúcho contou com um jogador a mais por todo o segundo tempo e chegou a ter dois tentos anulados.

O decisivo confronto entre os clubes acontecerá na próxima quarta-feira (4), também às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Quem avançar, fará a grande final contra o vencedor de Palmeiras e Boca Juniors, que disputam o primeiro jogo da semifinal nesta quinta (28).

Antes do próximo encontro, porém, Inter e Flu voltam a campo pelo Brasileirão, neste sábado (30). O Tricolor das Laranjeiras recebe o Cuiabá, enquanto o Colorado, também em casa, encara o Atlético-MG.

O JOGO

Começou lá e cá. O Inter levou mais perigo no ataque aproveitando a linha alta do Flu, inicialmente. A equipe de Diniz apostava nos contragolpes, e assim abriram o placar com apenas nove minutos de jogo. Fábio e Rochet trabalharam bastante para manter o placar um pouco mais modesto na primeira etapa.

Emoção até os acréscimos da etapa inicial: teve expulsão no Flu e empate do Inter na sequência. Samuel Xavier levou o segundo cartão amarelo - resultando no vermelho - após entrada em Valencia. Depois, os visitantes igualaram o marcador em jogada feita justamente pelo lado do lateral tricolor que foi expulso.

Mais dois gols para a conta de Cano, artilheiro da competição. O centroavante argentino chegou ao seu 11º tento - quatro a mais que o vice-artilheiro, Paulinho, do já eliminado Atlético-MG.

Ao contrário de Cano, o lateral Mallo não é conhecido por seu faro de gol, mas ele se aventurou no ataque e deu muito certo para o Inter. Conhecido por ser bastante defensivo, o espanhol chegou apenas ao seu 13º gol marcado em quase 500 jogos disputados na carreira.

A equipe de Diniz não fechou a casinha e viu o Inter virar o jogo. Coudet seguiu orientando o time para pressionar e se aproveitar da vantagem numérica. Após marcar com Alan Patrick, o time não conseguiu segurar a vantagem e viu o Flu vir para cima.

Segundo tempo seguiu agitado e Flu não se abateu mesmo com um a menos. Os times disputavam bastante para ter a bola, mas estavam ainda mais dispostos a balançar a rede - e tiveram incontáveis chances. Em nova reviravolta, os mandantes conseguiram o empate e jogaram um balde de água fria no Inter.

GOLS E DESTAQUES

Rochet e Fábio salvam a pátria em lances parecidos. Primeiro, Keno deu bela arrancada, invadiu a área e chutou cruzado para o goleiro do Inter espalmar para fora. Em seguida, foi a vez de Valencia receber, finalizar e ser parado por boa intervenção do camisa 1 tricolor.

1x0: Cano abriu o placar para o Flu. Inter saiu jogando errado e a bola sobrou para Arias, que pegou a defesa adversária aberta. O colombiano achou John Kennedy na área, que prontamente passou para Cano; livre, o argentino finalizou na saída de Rochet.

Primeiro gol anulado do Inter. Valencia recebeu sozinho na cara do gol e driblou Fábio, ao melhor estilo Ronaldo Fenômeno, antes de estufar as redes. No entanto, o árbitro assinalou impedimento do atacante equatoriano.

Felipe Melo entregou a rapadura, mas Inter não aproveitou. Pressionado em sua área, o volante foi sair jogando e acabou pisando na bola. Valencia pegou a sobra, mas tocou fraco para Alan Patrick. Ganso, com estilo, recuperou a bola e afastou.

1x1: Inter empatou em jogada de um lateral para o outro. Renê recebeu na esquerda e cruzou para Hugo Mallo, que desviou de cabeça para o fundo das redes. O árbitro chegou a marcar impedimento, mas o gol foi confirmado após revisão do VAR.

Colorado teve outro gol invalidado. Mercado recebeu cruzamento de Mallo e cabeceou para o gol, mas a bola resvalou no braço do zagueiro antes de entrar.

Agora sim: Inter virou o jogo com golaço. Valencia recebe a bola, após boa jogada de Maurício, e apenas ajeita para Alan Patrick, que dominou e encheu o pé no canto.

2x2: Cano fez o L de novo! Arias cobrou escanteio na cabeça de Nino, que mirou o gol e acabou achando Cano, que se antecipou e finalizou de primeira para empatar o duelo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 2 INTERNACIONAL

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; André, Ganso (Alexsander) e Arias; John Kennedy (Guga), Keno (Lima) e Cano. T.: Fernando Diniz

INTERNACIONAL

Rochet; Hugo Mallo, Vitão (Igor Gomes), G. Mercado e Renê; Johnny (Rômulo), Aránguiz (Bruno Henrique), Mauricio (Dalbert) e Alan Patrick (Lucca); Wanderson e Enner Valencia. T.: Eduardo Coudet

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 67.515

Juiz: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Diego Bonfá (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Alexsander (Flu); Johnny e Lucca (Inter)

Cartões vermelhos: Samuel Xavier (Flu)

Gols: Cano (aos 9min do 1º tempo e aos 32min do 2º tempo), Hugo Mallo (aos 49min do 1º tempo) e Alan Patrick (aos 18min do 2º tempo)