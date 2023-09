SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os mais experientes ainda não devem conhecer, mas se você perguntar para qualquer criança sobre um garoto que faz vídeos usando um aparato na cabeça à la Peter Cech, não haverá dúvidas: é o Goleiro de Capacete. O jovem Júlio César marcou presença na COB Expo e agitou o estande da produtora NWB.

O curioso é que o agito começou só quando Júlio vestiu o capacete. É como se fosse a capa de super-herói dele. Na pele do personagem, então, ele não conseguia dar dois passos sem ser parado pelos pequenos que pulavam de animação para conseguir uma foto ou assinatura na camiseta do uniforme da escola.

Para quem não conhece, Júlio é um influencer que grava vídeos atuando como goleiro. Ele faz defesas, testa luvas e desafia a turma do futebol. Só no YouTube, o Goleiro de Capacete tem mais de 1,5 milhão de inscritos em seu canal.

Tudo começou graças a mãe Natália Pimenta, que vendeu o carro para comprar câmeras e equipamentos de gravação assim que o filho externou o desejo de se tornar YouTuber.

"Ele sempre quis ser goleiro. Incentivei, levava à escolinha e ele levava jeito, só que não cresceu. Aí foi dispensado. Mesmo assim, ele continuou jogando e falou que queria virar YouTuber. Eu incentivei desde que ele continuasse estudando direitinho. Nos mudamos de Paulínia para São Paulo, ele começou a estudar na Etec Roberto Marinho e passei a gravar os vídeos para ele", contou Natália, também conhecida como "mãe do Capaça".

Além de ser a cinegrafista oficial, Natália também foi responsável pela criação do nome do personagem. Preocupada com o filho atuando debaixo das traves, ela pediu para que Julio sempre vestisse um capacete de proteção. E pronto, o sucesso veio.

Hoje, segundo Natália, os vídeos de Júlio se tornaram a principal fonte de renda da família. Há um ano, quando completou 18, o Goleiro de Capacete conseguiu comprar o próprio carro e um apartamento para ele e a mãe viverem em São Paulo.

"O bom é que desde o começo a minha mãe sempre me apoiou em tudo. Quando eu queria ser goleiro profissional, eu treinava todo dia, morava no interior, e ia para outra cidade, todo dia, pra poder treinar. Só que ela sempre falou nos estudos. Ela é professora. Então eu tinha que dedicar ao máximo, tanto no estudo quanto no futebol. Treinei, treinei, infelizmente não cresci, não consegui ser goleiro profissional, mas graças à internet eu meio que consegui realizar esse sonho", contou Júlio à reportagem.

"Eu gosto de futebol, eu amo futebol, e estando dentro do futebol pra mim já é mais que ser profissional, é muito gratificante", completou o influencer, que destacou a paixão das crianças durante a feira.

"Eu adoro esse carinho e faço questão de retribuir. Eu já estive do outro lado. Há três anos, eu vim num evento aqui, e eu que estava querendo tirar foto com os influenciadores. Aí depois eu comecei a fazer conteúdo, aí tipo, tudo mudou. Por isso que eu sempre tento dar o máximo de atenção possível, porque eu sei na pele mesmo que eles passam, que eles estão ali, querendo tirar foto", comentou.