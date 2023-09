SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians sonhou com Tite, mas já partiu para o Plano B: Mano Menezes. O presidente Duilio Monteiro Alves almoçará com Mano nesta quinta-feira (28) e há otimismo pelo acordo.

O Corinthians demitiu Luxemburgo para poder sonhar com Tite. O ex-treinador da seleção brasileira não iniciaria qualquer negociação enquanto Luxa estivesse no comando do Timão.

O UOL apurou que o presidente Duilio Monteiro Alves conversou com Gilmar Veloz, empresário de Tite, na noite de terça-feira (26) na Neo Química Arena. No bate-papo, Veloz admitiu que negociava com o Flamengo e que Tite estava disposto a trabalhar no Brasil ainda neste ano.

Duilio, então, viu o Corinthians jogar mal no empate com o Fortaleza pela Sul-Americana e resolveu demitir Luxemburgo, abrindo caminho para o retorno de gaúcho, campeão da Libertadores e do Mundial em 2012.

Tite sempre foi sonho de Duilio e de toda a torcida. A ideia do presidente foi buscar essa unanimidade, enquanto Mano Menezes era segunda opção desde sempre.

O problema é que o treinador já negociava com o Flamengo, mesmo com Jorge Sampaoli ainda empregado. A diferença é que o Corinthians não cravava a saída de Luxa nos últimos dias, enquanto o Rubro-Negro admitia nos bastidores que Sampaoli estava de saída após a derrota na final da Copa do Brasil para o São Paulo. O Corinthians tem a informação que Tite deve mesmo assumir o Flamengo.

O time alvinegro tentou convencer o ex-técnico da seleção a desistir do Rubro-negro, mas não teve resposta positiva e começou os contatos com Mano Menezes.

SURPRESA

O Corinthians tentou Tite antes de Vanderlei Luxemburgo e não imaginava que o treinador trabalhasse no Brasil ainda neste ano.

Tite, porém, decidiu ouvir propostas e se motivou com o interesse do Flamengo. O clube paulista soube dessa movimentação pela imprensa.

Como Luxemburgo estava empregado, Tite ou seu empresário não avisaram o Corinthians sobre a possibilidade de retornar. O Flamengo era visto como único caminho antes da demissão de Luxemburgo.

ALTERNATIVA

Mano está livre no mercado e também foi procurado pelo Corinthians antes de Luxemburgo. Na ocasião, porém, ele decidiu continuar no Internacional.

Ele ficou perto de assumir um time no futebol árabe, mas a negociação não foi concretizada. Agora, ele topa assumir o Corinthians. A discussão sobre projeto e valores ocorrerá no almoço de hoje. Não houve nenhuma conversa sobre salários.

A condição de Mano é não assinar contrato apenas até dezembro. O mandato de Duilio termina no fim deste ano e ele não será candidato à reeleição. Os postulantes são André Negão e Augusto Melo.

Ambos eram favoráveis a um contrato longo para Tite, mas divergem sobre Mano. André gosta da ideia de contar com Mano Menezes a partir de 2024, enquanto Augusto quer pensar em outras opções. "O Mano é do adversário. O adversário diz que vai trazer ex-presidentes para eu trabalhar com ele e esse treinador. O Mano é o treinador deles, mas não é meu treinador. Nada contra, não conheço o Mano. É excelente técnico e deve ser pessoa maravilhosa, mas o Mano não é a minha prioridade, assim como o Luxemburgo não era", disse Augusto Melo, ao podcast Deu Zebra.