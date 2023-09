SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus com torcedores do Palmeiras foi apedrejado a caminho da La Bombonera antes da partida contra o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Torcedores do Palmeiras levaram um susto, mesmo com a escolta policial designada para proteger os veículos.

Pedro Oliveira, torcedor que estava no ônibus, detalhou ao UOL o que aconteceu: "Estávamos passando por um túnel quando atacaram uma pedra no ônibus. Logo em seguida chegaram as motos da polícia".

Os ônibus que passaram depois foram orientados a fechar as cortinas para evitar um novo ataque.

Nenhum torcedor do Palmeiras ficou ferido.

A polícia argentina considera o jogo entre Boca e Palmeiras como um evento de alto risco. O Comitê de Segurança do Futebol da prefeitura de Buenos Aires anunciou uma ampla operação com 1.100 policiais divididos em três redes de segurança.