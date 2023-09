SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo se reuniu há alguns dias com o lateral-direito Rafinha, de 38 anos, para reafirmar seu interesse em renovar o contrato do jogador. O clube ouviu que o atleta ainda não tomou sua decisão sobre aposentadoria.

O São Paulo conversou com Rafinha antes do título da Copa do Brasil. O clube queria reforçar ao capitão do time seu interesse em renovar o vínculo do jogador.

Rafinha falou à cúpula são-paulina que ainda pondera sua continuidade no futebol em 2024. O atleta de 38 anos pensa em se aposentar dos gramados, pois tem sentido muitas dores.

O lateral tem contrato com o São Paulo até o final deste ano. Ele tem renovado ano a ano: chegou em 2022 com vínculo de uma temporada, depois optou por renovar até o fim de 2023.

Rafinha afirmou aos dirigentes do clube que iria pensar sobre seu futuro após a final da Copa do Brasil. O lateral não tem pressa em tomar tal decisão.

Mesmo com 38 anos, Rafinha soma 35 jogos nesta temporada, uma das mais participativas de sua carreira. No ano anterior entrou em campo 50 vezes com a camisa do São Paulo.