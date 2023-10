SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista de futsal 2023 é do Magnus! A equipe fez 2 a 2 na prorrogação, com gol a 30 segundos do fim, diante do Corinthians e sagrou-se campeão estadual.

No tempo normal, a vitória foi do Corinthians, que fez por 2 a 1 e forçou a prorrogação, visto que o Magnus tinha vencido a primeira partida da final e tinha a vantagem na segunda partida.

Gugu Flores e Levy anotaram os gols corintianos no tempo normal, enquanto Pepita descontou para o Magnus. No tempo extra, o time de Sorocaba jogou com o regulamento, já que o empate assegurava o título. Contudo, Deives fez um golaço de calcanhar e Yan ampliou. Mas a equipe de Sorocaba não desistiu, fez dois gols, Ricardinho e Genaro, nos minutos finais e garantiu a taça estadual.

PRIMEIRO TEMPO

Como só a vitória interessava ao Corinthians, a equipe entrou em quadra já com o goleiro linha, pressionando a equipe do Magnus desde o início. Contudo, essa pressão não deu resultado e foi o Magnus que criou as melhores chances no minutos iniciais.

Felizmente para o lado corintiano, o goleiro Lucas Oliveira fechou o gol em várias chances claras do Magnus. Fora que o artilheiro Elisandro acertou o travessão e perdeu uma chance com o gol vazio.

Por causa de sinalizadores acendidos pela torcida corintiana, a partida no primeiro tempo ficou paralisada por quase 10 minutos para dissipar a fumaça que tomou conta da Arena Sorocaba. A pausa esfriou o jogo e o Corinthians voltou um pouco melhor.

E quando todos achavam que o primeiro tempo acabaria em 0 a 0, Gugu Flores recebeu no pivô, girou sobre a marcação e finalizou de perna direita. A bola saiu prensada e matou o goleiro Françoar.

SEGUNDO TEMPO

Lucas Oliveira seguiu fechando o gol do Corinthians. Foram, no mínimo, quatro grandes defesas do goleiro. O Magnus pressionou demais, mas sempre parava no paredão corintiano.

Sem conseguir sair do campo de defesa, a equipe do Corinthians passou a abusar das faltas para conter o ataque do Magnus. Canabarro matou uma chance clara, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

E para piorar a situação corintiana, o técnico Deividy exagerou na reclamação e também foi expulso. O momento era todo do Magnus, que aumentou a pressão em busca do empate, já que o Corinthians ficou com um a menos por dois minutos.

E o gol saiu! Pepita empatou o jogo. Da entrada da área, Pepita esperou a brecha na marcação e, de bico, finalmente superou o goleiro Lucas Oliveira. Só que o Magnus não teve nem tempo para comemorar, já que, no lance seguinte, Levy arriscou de longe e o goleiro Françoar tomou um frango daqueles.

PRORROGAÇÃO

A vitória no tempo normal forçou o tempo extra, sendo que o Magnus, por ter tido a melhor campanha, entrou em vantagem, precisando apenas do empate. Por isso mesmo, o Corinthians já começou com o goleiro linha.

O Magnus seguiu administrando a vantagem do empate, trocando muitos passes e fazendo o tempo correr. O Corinthians não conseguia criar muitas chances ao mesmo tempo que via o tempo jogar contra.

Mas quem tem Deives, tem gol. No início do segundo tempo da prorrogação, Deives deu uma leve desviada de calcanhar e matou o goleiro Françoar. Na base do desespero, o Magnus se lançou ao ataque, mas voltou a parar no goleiro Lucas Oliveira. E em um erro de Ernesto, Yan fez 2 a 0.

A Arena Sorocaba ficou calada. Mas o Magnus não se entregou, foi com tudo para o ataque e fez dois gols, um deles com menos de 30 segundos para o fim, e garantiu mais uma conquista estadual.