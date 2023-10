MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Cruzeiro e América-MG ficaram no empate em 1 a 1 neste domingo (1º), no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Luciano Castán e Benítez ainda no primeiro tempo.

Os donos da casa estão na 12ª posição do torneio, com 30 pontos.

Já os visitantes seguem na vice-lanterna, com 18.

O Cruzeiro ainda não venceu no Mineirão em 2023. São quatro empates e três derrotas.

COMO FOI O JOGO

Antes de a bola rolar, o goleiro Matheus Cavichioli, do América, sentiu um problema e foi substituído por Aguerre.

O Cruzeiro começou a partida com domínio e atacou mais pelo lado direito. Abriu o placar em jogada de escanteio, mas depois diminuiu o ritmo.

O América cresceu a partir dali, especialmente com Benítez, que marcou o gol de empate. Desafogo do time, ele foi substituído no intervalo por conta de câimbras.

O jogo caiu em ritmo na segunda etapa, com muitos erros das duas equipes e pouca produção de lances importantes.

No último lance da partida, os jogadores do América ficaram na bronca com a arbitragem por encerrar o jogo em um contra-ataque do time.

LANCES IMPORTANTES

1x0 - Gol do Cruzeiro. Nikão cobrou escanteio para o meio da área e Luciano Castán foi soberano na disputa, ganhando da zaga e acertando o cabeceio no cantinho, sem chances de defesa para Aguerre aos 20 minutos do primeiro tempo.

1x1 - Gol do América. Benítez recebeu de costas para a zaga, fez o giro e bateu rasteira, no canto, para vencer Rafael Cabral, empatando o jogo nove minutos após o gol do Cruzeiro.

Bem pertinho. Boa triangulação do Cruzeiro, e William cruzou para o meio da área. Wesley chegou inteiro na bola e conseguiu o desvio, mas mandou raspando a trave. Breno, do América, tentou dar o troco com um bom chute no lance seguinte.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitra: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Rafael Traci (VAR-FIFA/SC)

Cartões amarelos: Burgos (AME), Matheus Jussa (CRU), Wesley (CRU), Aguerre (AME), Bruno Rodrigues (CRU)

Cartões vermelhos: Fernando Henrique (CRU)

Gols: Luciano Castán (CRU), aos 20min do 1º tempo (1-0); Benítez (AME), aos 29min do 1º tempo (1-1)

CRUZEIRO

Rafael Cabral, William, Neris, Luciano Castán e Marlon (Kaiki); Jussa (Fernando Henrique), Lucas Silva e Vital (Bruno Rodrigues); Nikão (Paulo Vitor), Arthur Gomes e Wesley (Machado). T.: Zé Ricardo

AMÉRICA-MG: Aguerre; Burgos (Éder), Ricardo Silva, Danilo Avelar e Nicolas (Méndez); Alê, Juninho, Rodriguinho (Marlon) e Benítez (Breno); Pedrinho (Cazares) e Mastriani. T.: Fabián Bustos