A Fiba (Federação Internacional de Basquete) definiu nesta quinta-feira (5) as chaves do torneio Pré-Olímpico de basquete feminino. E o Brasil, que sediará uma das chaves da competição, entre 8 e 11 de fevereiro em Belém (Pará), enfrentará Austrália, Sérvia e Alemanha.

Na sua busca por uma vaga para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024, estreia contra a Austrália, depois encara a Sérvia e fecha diante da Alemanha. Os horários e dias exatos dos jogos, disputados no Ginásio Guilherme Paraense (mais conhecido como Mangueirinho), ainda serão divulgados pela Fiba.

Pré-Olímpico Feminino de Belém



????8 a 11 de fevereiro

????Mangueirinho



Brasil ????????

Austrália ????????

Alemanha ????????

Sérvia ???????? pic.twitter.com/NuTfLpJXY4 — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) October 5, 2023

“Qualquer grupo que caíssemos seria muito difícil. Esse nosso, primeiro por ter dois europeus, é um grupo ainda mais forte, somando com a Austrália, que estava no pote 1, terceira no ranking mundial. São três equipes muito fortes, a Alemanha é a primeira vez, ficou em sexto no Europeu e ganhou essa chance de jogar uma Olimpíada, lembrando que o próximo Mundial feminino será na Alemanha. Então, um grupo muito difícil, mas acredito na possibilidade de classificar para a Olimpíada”, disse o técnico da seleção, José Neto.

Pelo formato de disputa, as equipes se enfrentam dentro da chave, e os três melhores se classificam para Paris 2024. Os grupos com França e Estados Unidos terão dois classificados mais francesas e americanas, anfitriãs e atuais campeãs mundiais, que já estão classificados para as Olimpíadas, mas mesmo assim jogam os Pré-Olímpicos.

Sopron, na Hungria, Antuérpia, na Bélgica, e uma cidade a ser definida na China também receberão os outros três Pré-Olímpicos, no mesmo período, de onde sairão todos os classificados para o naipe feminino nos Jogos Olímpicos.

Basquete Feminino | Esportes | Jogos Olímpicos | Paris 2024 | Pré-Olímpico