RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mário Jorge, do sub-20, completa nesta sexta-feira (6) uma semana como interino do profissional do Flamengo e, enquanto Tite não chega, ele conta com o apoio do elenco, que avalia positivamente sua objetividade e seu conhecimento tático.

Mário Jorge assumiu interinamente no último dia 29, um dia depois do técnico Jorge Sampaoli ser demitido pelo Flamengo.

O treinador do sub-20 já havia sido interino em outras duas oportunidades, entre a saída de Paulo Sousa e a chegada de Dorival Júnior, e entre a demissão de Vítor Pereira e a contratação de Jorge Sampaoli.

Mário Jorge conquistou o carinho dos jogadores do elenco durante esses períodos, algo que tem o ajudado agora, enquanto a situação de Tite ainda não se definiu.

O UOL apurou que ele é avaliado positivamente pelo elenco também por outros atributos, como o conhecimento tático, a simplicidade nas orientações e os métodos de treinamento.

Ele já havia ficado à beira do campo na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia e voltará a comandar a equipe amanhã, diante do Corinthians, às 21h, na Neo Química Arena (SP).

No Flamengo desde 2016, o treinador já passou por todas as categorias de base do clube, indo do sub-13 ao sub-20. Em 2021, no comando do sub-17, conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.

TITE É AGUARDADO

O Flamengo trabalha com cautela, mas tem a expectativa de já poder contar com Tite na Data Fifa, que se inicia na semana que vem.

O treinador está inclinado a aceitar o desafio rubro-negro e agora as partes estão nos ajustes contratuais para selar o acordo.

A ideia é que o técnico busque a classificação para a Libertadores de 2024 e já inicie, a partir de outubro, o planejamento para a próxima temporada.