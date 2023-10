SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A euforia tomou conta do vestiário do Boca Juniors após a vitória sobre o Palmeiras, nos pênaltis, que deu a vaga na final da Libertadores ao time argentino.

Os jogadores do Boca Juniors comemoram a classificação com muita cantoria no vestiário dos visitantes no Allianz Parque. Em uma das músicas cantadas, eles, inclusive, provocaram o River Plate.

O "jantar" da classificação contou com diversas caixas de pizza e refrigerantes. Em um vídeo feito dentro do vestiário é possível ver algumas caixas já abertas.

Alguns jogadores, como Barco, fizeram lives no Instagram e mostraram a celebração ainda em solo brasileiro. Contratado recentemente, Cavani aparece cantando músicas da torcida em alguns deles.

No Allianz Parque, o Boca Juniors seguiu o mesmo roteiro das fases anteriores. A equipe argentina até saiu ganhando do Palmeiras, mas levou o empate e decidiu sua classificação nos pênaltis. Neles, os argentinos contaram com o brilho de Romero, que defendeu as cobranças de Raphael Veiga e Gustavo Gómez, para vencerem por 4 a 2 e selarem sua classificação para a final.

Nas fases anteriores, o goleiro também foi fundamental, uma vez que o Boca Juniors bateu Nacional-URU e Racing-ARG também nos pênaltis, após jogos que terminaram empatados.

Ao todo, foram seis empates no mata-mata da atual edição. Na fase de grupos, o retrospecto foi melhor, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

No dia 4 de novembro, o Boca Juniors vai encarar o Fluminense, no Maracanã, na grande final da Libertadores. A equipe xeneize busca seu sétimo título e pode igualar o Independiente como maior vencedor do torneio continental.