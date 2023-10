SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras volta a campo neste domingo (8), às 16h, na Arena Barueri, em clássico contra o Santos, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o atacante Kevin pode ser uma das surpresas na escalação do técnico Abel Ferreira .

Kevin, de 20 anos, foi uma das poucas boas notícias do Palmeiras na eliminação para o Boca Juniors na Copa Libertadores. O jovem mudou a partida com apenas 45 minutos em campo e, por isso, o técnico Abel Ferreira dará mais chances ao atleta.

Momento contribui para Kevin receber mais chances. O UOL apurou que Kevin passou por um trabalho específico no Palmeiras e teve ótima evolução física nos últimos meses. Com a lesão de Dudu e o momento ruim do ataque, o jovem terá mais minutos.

Kevin ajudou o Palmeiras a se recuperar na partida contra o Boca, entrou no intervalo, causou a expulsão do zagueiro Rojo e fez com que a equipe criasse mais oportunidades pelo lado do campo.

Personalidade em momento de pressão. Além de ser um dos melhores em campo pelo lado do Palmeiras, Kevin converteu sua penalidade na disputa por pênaltis ?algo que Raphael Veiga e Gustavo Gómez, jogadores mais experientes, não fizeram ? e ainda foi o único jogador do elenco que passou pela zona mista após a partida para conversar com os jornalistas e dar explicações aos torcedores.

Kevin era 'compartilhado' com o time sub-20, mas mostrou resultados com pouco tempo no profissional. Kevin foi alçado ao time principal do Palmeiras após as saídas de Bruno Tabata e Giovani, mas quando a equipe sub-20 tinha um jogo importante, ele voltava a atuar com a base. Com Abel, ele só teve cinco jogos até o momento (131 minutos no total) e todas as vezes saindo do banco de reservas.

Expectativa é que ele tenha mais minutos contra o Santos.

Já no Santos, o atacante uruguaio Maximiliano Silvera tenta superar a saída do ex-técnico Diego Aguirre e a concorrência para estrear pelo Santos.

O time anunciou Silvera no dia 30 de agosto. Aguirre indicou o atleta, mas foi demitido duas semanas depois.

O reforço veio sem alarde e é pouco conhecido no país. A informação vazou quando só faltava a assinatura e não empolgou a torcida.

Para piorar a situação, o Peixe contratou também o colombiano Morelos, ex-Rangers, da Escócia. O também centroavante chegou com salário alto e status de titular.

O UOL apurou que Marcelo Fernandes está contente com o desempenho de Maximiliano Silvera no dia a dia do CT Rei Pelé, mas que há outros na frente por vaga.

O time da baixada tem atuado com apenas dois atacantes: um de mais velocidade (Soteldo) e outro de menos movimentação (Marcos Leonardo). Silvera é centroavante, mas também pode atuar na ponta ou como segundo homem de ataque.

Com Soteldo suspenso contra o Palmeiras no domingo, na Arena Barueri, o Peixe irá com Morelos e Marcos Leonardo. Silvera briga com Furch pela entrada no segundo tempo e vive a expectativa pela estreia.

Silvera estava sem clube após sair do Necaxa, do México, e tem contrato apenas até o fim do ano. O atacante uruguaio de 26 anos espera ter chances para provar que pode superar a concorrência e a saída de Diego Aguirre para renovar.

No fim das contas, o uruguaio completou um mês de Santos sem estrear e espera convencer o técnico Marcelo Fernandes nos treinamentos.