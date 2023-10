SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Brasil tem mais um desfalque importante para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Arthur Zanetti revelou neste sábado (7) que passaria por uma cirurgia de ombro. Isso confirma que ele não estará no Chile daqui a duas semanas, torneio que poderia marcar o fim de sua carreira internacional em grandes eventos, já que a classificação a Paris-2024 é difícil.

Zanetti já vinha com dores no ombro desde a viagem à Bélgica para o Mundial. Ele, porém, não conseguiu treinar durante o período de aclimatação em Genk, mas por causa de um forte quadro gripal. Isso só se tornou público quando ele não participou do treino de pódio e a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) informou que Zanetti não disputaria o Mundial.

Na ocasião, a CBG explicou que, por não ter feito os treinamentos adequados, por causa da gripe, ele ficaria como reserva. Mas o quadro gripal também acentuou as dores no ombro, e isso atrapalhou seus treinamentos. Tão logo a equipe foi eliminada, ele voou ao Brasil, onde foi submetido a exames, e constatou-se a necessidade de cirurgia.

"Tem coisas que acontecem na nossa vida que não conseguimos entender, não tem explicação, mas isso faz com que a gente se torne mais forte e focado nos nossos objetivos. Bora para mais uma cirurgia no ombro!", escreveu Zanetti no Instagram, com uma foto já no hospital.

A CBG soltou nota depois. "O atleta permaneceu com a equipe até a classificatória e logo retornou ao Brasil para realizar exame de imagem, que constatou lesão do tendão supraespinhal e tendão subescapular. Ele necessitará de tratamento cirúrgico e na sequencia iniciará reabilitação junto à equipe multidisciplinar", disse a entidade, que ontem (6) não havia respondido questionamentos do Olhar Olímpico sobre as razões de Zanetti não aparecer mais na lista de inscritos no Pan.

Como o Brasil não conseguiu vaga por equipes em Paris, Zanetti já tinha chances baixas de estar na Olimpíada na qual ele pretendia se aposentar. O país já tem Diogo Soares (10º no individual geral do Mundial) classificado e o direito de levar mais um atleta, que tende a ser Caio Souza, ginasta mais completo do país, que se recupera de uma cirurgia no tendão de Aquiles.

A última das três vagas possíveis pode ser conquista por Arthur Nory na final da barra fixa, amanhã. Se ela não vier, pode vir se um brasileiro que não Diogo for o melhor do individual geral do Pan de Santiago ?EUA e Canadá, já classificados com equipe, não participam dessa briga. Zanetti, de qualquer forma, não disputaria essa prova, já que só faz argolas, salto e solo.

Só se esse plano também falhar é que o Brasil pode buscar vagas pelas Copas do Mundo do ano que vem, por aparelhos, em que Zanetti poderia competir.