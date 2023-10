SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina de vôlei venceu o Irã neste sábado (7) por três sets a zero (25/19, 25/20 e 25/23) no pré-olímpico que está sendo disputado no Rio de Janeiro. Agora, o time comandado pelo técnico Renan dal Zotto precisa vencer a Itália, no domingo (8), às 10h, para garantir sua vaga nos Jogos de Paris.

Se perder disputa, o Brasil vai precisar buscar a classificação através do ranking, no próximo ano.

A seleção nacional é vice-líder do grupo A e fez uma boa campanha no campeonato. O time teve apenas uma derrota, contra a Alemanha, que lidera a chave com 15 pontos. Já a Itália é a terceira colocada, com 12.

Apenas os dois primeiros colocados das oito seleções do grupo se classificam para os Jogos Olímpicos. Neste sábado, Alemanha e Itália enfrentam Catar e Cuba, respectivamente.

O pré-olímpico tem outras duas chaves em disputa. A última rodada de partidas será no domingo.

O Brasil estreou no campeonato em setembro, com uma vitória de três sets a zero contra o Qatar. Depois, levou a melhor contra a República Tcheca (3x2). O time de Renan não conseguiu superar a Alemanha, que venceu por três a um.

A seleção, então, ganhou as três partidas seguintes, contra Ucrânia, Cuba e Irã, respectivamente.