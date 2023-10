SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina de vôlei venceu o Irã neste sábado (07) por 3 sets a 0, pelo Pré-Olímpico, e segue viva em busca de uma vaga aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O jogo foi realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

As parciais foram 25/19, 25/20 e 25/23. A equipe liderada pelo técnico Renan Dal Zotto dominou o duelo e aplicou uma vitória tranquila sobre o adversário, que já não briga mais por classificação via Pré-Olímpico.

O Brasil precisava vencer obrigatoriamente a partida para tentar o passaporte aos Jogos do ano que vem. No entanto, ainda tem mais um desafio pela frente.

A seleção enfrenta a Itália amanhã (8), às 10h (de Brasília), em confronto direto pela classificação, e necessita de um triunfo.

O Brasil integra o Grupo A do Pré-Olímpico e, por enquanto, é o vice-líder com 13 pontos. A Alemanha lidera com 15, enquanto a Itália é a terceira colocada (12).

COMO FOI O JOGO

O Brasil iniciou atrapalhado, mas o recurso de saques precisos foi a chave para a equipe fechar o primeiro set. O Irã começou a todo vapor e à frente no placar, no entanto, depois da parada técnica de Renan, a seleção brasileira elevou o desempenho. Depois de engrenar na partida com saques de Lucarelli e Darlan, empatar e virar a parcial, o time controlou a bola e segurou a vantagem até o fim, vencendo por 25 a 19.

No segundo set, a equipe brasileira seguiu com o bom desempenho e se destacou pelas boas tomadas de decisão. O Brasil praticamente administrou o set e mentalmente decaiu um pouco, porém, com a entrada de Cachopa, a seleção conseguiu ficar com a sobra no placar. Darlan, até aqui, era o maior marcador com 11 pontos e foi pilar importante para fechar a parcial em 25/20.

O terceiro set foi o mais equilibrado e apertado no Maracanãzinho, já que o Irã ficou à caça na contagem a todo instante. As maiores propriedades dos iranianos eram recepção e bloqueio, entendendo melhor como funcionava as viradas de jogo adversárias. Mas, como em todos os sets, o Brasil manteve a tranquilidade e calmaria para confirmar a vitória em 25/23.