CHICAGO, EUA (FOLHAPRESS) - O corredor queniano Kelvin Kiptum venceu a Maratona de Chicago, na manhã deste domingo (8), completando o percurso de 42,195 quilômetros pela cidade americana em duas horas e 35 segundos.

O resultado agora precisa ser confirmado. Caso seja, ele representa um recorde mundial no universo das maratonas.

Nesse caso, o corredor terá superado o conterrâneo Eliud Kipchoge, que em 2022 completou a Maratona de Berlim em duas horas, um minuto e nove segundos.

Kiptum tem 23 anos e é uma espécie de novato nesse mundo. Na sua segunda maratona, em Londres neste ano, ele já havia chegado perto do recorde com um tempo de duas horas, um minuto e 25 segundos.

Ao cruzar a linha em Chicago, ele pulou nos braços de um dos organizadores da corrida. "Bater um recorde mundial não estava nos meus planos hoje, mas eu sabia que um dia bateria um", disse à rede NBC, enquanto estendia uma bandeira de seu país nos ombros num frio de 10 C.

A Maratona de Chicago faz parte das chamadas "big six", como são chamados os seis percursos de elite. As outras são as de Londres, Tóquio, Berlim, Nova York e Boston.

O jornalista viajou a convite da United Airlines e do Choose Chicago