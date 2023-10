RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto a tiros na noite desta sábado (8) no entorno do estádio São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro, após a partida entre o Vasco e o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da Barreira do Vasco realizavam patrulhamento na rua Ricardo Machado quando ouviram disparos de arma de fogo.

Ao chegar ao local da ocorrência, eles encontraram Maxwell Lopes ferido. Ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar, mas não sobreviveu. A Delegacia de Homicídios da capital instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

Nem a PM, nem a Polícia Civil informaram se a ocorrência tem relação com briga entre torcidas.

A partida que terminou em empate de 0 a 0 com o São Paulo foi a segunda em São Januário após uma longa interdição iniciada em 22 de junho, em razão da confusão ocorrida após a derrota de 1 a 0 para o Goiás.

A Justiça proibiu o estádio de receber torcedores alegando falta de segurança no local. No mês passado, o clube cruzmaltino assinou um acordo para reabrir a arquibancada para os vascaínos. O primeiro jogo foi contra o Coritiba (vitória de 5 a 1) em 21 de setembro.

Procurado, o Ministério Público do Rio de Janeiro, que viabilizou o acordo, não comentou a ocorrência.