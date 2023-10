SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Mesmo sem o protagonismo de Mbappé, o PSG deu um passo fundamental em direção à liderança do Campeonato Francês ao vencer o Rennes neste domingo (8) por 3 a 1 pela 8ª rodada.

Os marcadores. Vitinha, Hakimi e Dembelé assinalaram para os visitantes. Blas descontou para os donos da casa.

O resultado coloca o PSG na 3ª colocação com 15 pontos ?2 abaixo do líder Monaco. O Rennes cai para a 8ª, com 11.

O francês Mbappé completou três jogos sem marcar entre Francês e Champions League. O último gol foi contra o Burossia Dortmund, no dia 19.

O PSG volta a campo diante do Strasbourg no dia 21, enquanto no dia seguinte o Rennes encara o Lorient, ambos pelo Campeonato Francês.

COMO FOI O JOGO

Rennes alternou entre deixar a bola com o PSG e se defender com os 11 jogadores atrás da linha da bola e em outros momentos manter a bola no campo de ataque pelo lado esquerdo, travando o jogo dos visitantes, que tentaram reagir pelo lado direito do campo.

Sem oportunidades claras nos primeiros minutos, o PSG optou por subir a marcação no campo de ataque e dificultar a saída de bola do Rennes, apostando na segunda metade do primeiro tempo na troca de passes pelo lado esquerdo do campo, o que resultou nos dois gols. Com a diferença no placar, os donos da casa se lançaram e pararam na defesa parisiense.

No segundo tempo, o PSG manteve a posse de bola e fez o tempo passar nos primeiros minutos da segunda etapa. Enquanto isso, o Rennes aumentou a pressão e complicou a troca de passes dos adversários, mas a estratégia não funcionou por muito tempo. Após o terceiro gol do PSG, o técnico Luis Enrique decidiu deixar a bola com o Rennes e investir na velocidade de Mbappé, Dembélé e Kolo Muani para definir o jogo em contra-ataques.

RENNES

Mandanda, Assignon, Omari, Theate, Belocian (Truffert), Bourigeaud, Matic, Blas (Guéla Doué), Rieder (Le Fée), Gouiri (Terrier), Kalimuendo (Yildirim). T.: Bruno Génésio

PSG

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernández, Ugarte (Fabián Ruiz), Zaïre-Emery, Vitinha, Dembélé (Barcola), Gonçalo Ramos (Kolo Muani) e Mbappé. T.: Luis Enrique.

Local: Roazhon Park, Rennes, França.

Cartões amarelos: Assignon (REN)

Gols: Vitinha (PSG), aos 31' do 1T; Hakimi (PSG), aos 35' do 1T; Blas (REN), aos 9' do 2T; Dembelé (PSG), aos 12' do 2T.