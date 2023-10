SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo acertou, hoje, a contratação do técnico Tite. O acordo aconteceu após a demissão de Jorge Sampaoli. Ele é o terceiro treinador do clube em 2023.

Tite assina com o Flamengo até o fim de 2024.

Este será o primeiro trabalho do treinador depois de deixar a seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2022.

Tite sempre esteve no radar rubro-negro. Com o fracasso de Sampaoli no comando da equipe, o nome do treinador ganhou força nos bastidores.

O treinador era o único nome falado pela diretoria do Fla. O Rubro-Negro tinha só a missão de convencer o treinador a aceitar o projeto antes do fim da temporada.

Tite já havia sinalizado a interlocutores rubro-negros que não descartaria a possibilidade de trabalhar no Brasil, embora tivesse preferência inicial pelo exterior.

O treinador recebeu algumas propostas de clubes estrangeiros, mas nenhuma o seduziu. Depois da Copa, ele queria trabalhar na Europa, mas as situações não evoluíram.

Algo que também pesou a favor é morar no Rio de Janeiro. Desde que assumiu a seleção, Tite passou a morar na capital carioca e tomou gosto pela cidade, assim como seus familiares.

ELENCO E DIRETORIA

Treinador da Seleção de 2016 a 2022, Tite convocou diversos jogadores do Flamengo nesse período.

Onze atletas do Flamengo foram lembrados pelo técnico, que também elogiava com frequência os principais nomes em convocações. São eles: Santos, Rodrigo Caio, Pablo, David Luiz, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro.

Ao não ser chamado para a Copa, Gabigol disse durante o trio de comemoração dos títulos que a seleção dele era o Flamengo. A torcida cantava "ô, Tite, vai se f..., o Gabigol não precisa de você". Isso, porém, não muda a boa relação.

Com relação à diretoria, Rodolfo Landim já foi um nome resistente a Tite. O presidente não considerava o treinador com a cara do clube, mas no meio do ano chegou a sondar a situação e se tornou entusiasta. Landim, vale lembrar, foi chefe de delegação da seleção brasileira campeã da Copa América de 2019.

Outro que não simpatizava tanto era Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral do Flamengo. Ele chegou a fazer críticas nas redes sociais após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Entretanto, apagou nos últimos dias.

"Tinha elenco (falo também de alguns que foram preteridos) para disputar a Copa, mas não tinha treinador. Está na hora de colocar alguém mais preparado e no Brasil não vejo ninguém. (...) Muito discurso e pouca estratégia, muita falação e pouca atitude. Ótimo para entreter a plateia, não para dirigir a Seleção. Desde à convocação, passando pela panela dos amigos, chegando à tática mal feita e mal treinada, Tite mostrou quem é. O último jogo foi a consagração dos erros", postou Dunshee.

Mesmo assim, o nome de Tite já vem sendo vinculado ao Flamengo há algum tempo. Desta vez, tudo deu certo para que o treinador assumisse o time.