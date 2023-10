SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo deverá oficializar, nesta segunda-feira (9), a contratação do técnico Tite, 62. A informação foi publicada inicialmente pelo GE.com e confirmada pela reportagem. A tendência é que o treinador chegue ao Ninho do Urubu para dar início aos trabalhos nesta terça (10).

Em entrevista ao GE, Marcos Braz, executivo de futebol do clube, disse que está "muito feliz" com a chegada do ex-técnico da seleção brasileira. "Ele [Tite] foi muito complacente, correto com a gente. Foram conversas diretas, retas, que eu acho que chegaram a um bom tom e a um excelente final", afirmou o dirigente ao portal.

Braz e o diretor Bruno Spindel se reuniram com o estafe de Tite, encabeçado pelo empresário Gilmar Veloz, na manhã desta segunda em um hotel, no Rio de Janeiro, para formalizar o acordo.

Além de Tite, a comissão técnica deverá reunir os auxiliares César Sampaio, Matheus Bacchi e Cléber Xavier e o preparador físico Fábio Mahseredjian.

O vínculo deverá ter duração até o final do ano que vem.

Tite irá substituir o argentino Jorge Sampaoli, demitido no dia 28 de setembro, e chega com a missão de reconduzir o Flamengo na briga por títulos. Após conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil em 2022, o clube carioca caminha para encerrar a atual temporada sem nenhuma taça.

Na única competição que resta, o Flamengo é apenas o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. O Botafogo, líder, soma 55 pontos.