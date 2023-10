SÃO PAUL, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar foi o único jogador que atua na Arábia Saudita a ser convocado por Fernando Diniz para a seleção brasileira. O atacante teve a companhia do zagueiro Ibañez na primeira lista, mas o defensor deu lugar a Bremer, da Juventus. Ao menos em números, o craque brasileiro chega bem para o compromisso com a amarelinha.

COMO VAI NEYMAR NA ARÁBIA

O camisa 10 do Al Hilal soma cinco partidas até o momento. Ele ainda não tinha estreado pelo clube antes da primeira data Fifa com Diniz.

Ao todo, Neymar marcou um gol e deu duas assistências, somando três vitórias e dois empates. Ele balançou as redes pela primeira vez em seu quinto jogo, na Liga dos Campeões da Ásia.

O craque soma 386 minutos em campo. A média é de uma participação em gol a cada 129 minutos.

Neymar poderia ter desencantado antes, mas desperdiçou um pênalti, uma de suas especialidade. O astro bateu mal e parou no goleiro sul-coreano Kim Seung-Gyu.

NEYMAR VIVEU JEJUM INCOMUM

Os quatro jogos sem balançar as redes não são comuns na carreira de Neymar. O craque nunca havia demorado tanto para marcar por um novo clube.

Foram 353 minutos sem marcar em seu início pelo Al Hilal. Ele foi reserva na estreia, mas titular durante os 90 minutos nas demais partidas.

No Santos, Neymar levou 148 minutos para marcar seu primeiro gol como profissional. Ele fez diante do Mogi Mirim no Paulistão de 2009.

No Barcelona, contando apenas jogos oficiais, Neymar anotou já na segunda partida. Ele marcou na final da Supercopa contra o Atlético de Madrid depois de apenas 33 minutos com a camisa do Barça.

No PSG, Neymar marcou e deu assistência logo na estreia diante do Guingamp. Foram 82 minutos em campo antes de fazer o primeiro gol.

Na seleção, foram precisos 72 minutos para marcar, logo na estreia, em amistoso contra os Estados Unidos. Em jogos oficiais, marcou na terceira partida, diante do Equador na Copa América de 2011.