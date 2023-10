SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras renovou o contrato do lateral esquerdo Joaco Piquerez.

Piquerez ganhou um aumento e renovou seu contrato com o Palmeiras por mais uma temporada. O UOL apurou que o clube alviverde quer seguir com a filosofia de manter os principais jogadores do elenco, e o aumento a Piquerez serve para proteger o atleta do assédio do mercado exterior -essa é a estratégia da alta cúpula palmeirense desde que Anderson Barrros assumiu como diretor de futebol.

O vínculo de Piquerez com o Palmeiras era até 31 de dezembro de 2025, agora é até o fim de 2026. O novo registro contratual de Piquerez foi publicado no BID da CBF na última sexta-feira (6).

Uruguaio vive bom momento no Palmeiras e é constantemente monitorado por clubes da Europa. Em 2023, Piquerez vive a melhor temporada da carreira: ele disputou 47 partidas, marcou cinco gols e deu cinco assistências.

Piquerez foi quem marcou o gol do Palmeiras no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, e levou a decisão para as penalidades -com vitória dos argentinos.

Com moral na seleção uruguaia. O jogador foi convocado pela seleção uruguaia para a disputa das Eliminatória Sul-Americanas. O Uruguai enfrenta Colômbia e Brasil nos dias 12 e 17/10.