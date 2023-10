A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou que a final da Copa Libertadores, que será disputada entre Fluminense e Boca Juniors (Argentina) no estádio do Maracanã no dia 4 de novembro, terá início às 17h (horário de Brasília).

?????? A hora da #GloriaEterna!



???????????????????? @BocaJrsOficial e @FluminenseFC vão duelar a partir das 17h de Brasília, em 4? de novembro, no @maracana. É a Final da CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/S0GQiY7V73 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 9, 2023

Após superar o Internacional nas semifinais, o Tricolor retorna a uma final de Copa Libertadores após um hiato de 15 anos. Esta será a segunda oportunidade de a equipe das Laranjeiras jogar pelo inédito título da Libertadores, após ficar no quase ao ser superado pela LDU (Equador) em pleno estádio do Maracanã no ano de 2008.

Já a equipe argentina chega à sua 12ª final da Libertadores, a primeira desde 2018, empatando todos os confrontos do mata-mata: contra o Nacional (Uruguai) nas oitavas, o Racing (Argentina) nas quartas e o Palmeiras na semifinal.

Tags:

Boca Juniors | Copa Libertadores | Decisão | Esportes | final | Fluminense | futebol