SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O coordenador esportivo Gallo chegou ao Santos após a polêmica saída de Falcão e, diferentemente do antigo executivo, é ativo nos bastidores e presente no dia a dia do clube.

O QUE ACONTECEU

Gallo chegou ao Santos para substituir Paulo Roberto Falcão sabendo dos problemas de desinteresse do ex-executivo. Falcão cometia gafes frequentes ao errar nomes de jogadores ou posições de reforços que estava apresentando em coletiva. Ele pediu para deixar o clube após ser acusado de importunação sexual.

Gallo, além de estar presente nos treinos do CT Rei Pelé, participa das rodas de conversa no pré e pós jogo e buscou aproximação com elenco para ser uma espécie de elo entre campo e direção.

Em seus primeiros dias, Gallo também prometeu gerenciamento de crise e comunicação clara com a imprensa em caso de novos episódios polêmicos que envolvessem o Santos.

O atual coordenador esportivo foi o responsável por costurar a manutenção de Marcos Leonardo até o final da temporada. O Menino da Vila bateu o pé para ser vendido após promessa do presidente Andres Rueda, mas ficou.

Marcos Leonardo viu Deivid Washington ser vendido antes e ficou uma semana longe dos treinos após alegar que estava com o psicológico abalado. Gallo foi acionado para conversar com o garoto e a família, que chegaram a um denominador em comum após algumas reuniões. Aguirre, que havia recém assumido o cargo de técnico, afirmou que gostaria de contar com o garoto.

Desde o fico, o jovem se tornou vice artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, atrás apenas do botafoguense Tiquinho, com 18. Ele também entrou para a história ds 50 maiores artilheiros do Santos, com 53 gols em 157 jogos disputados no time profissional.

O 'QUASE' ERRO

Após cinco jogos, Diego Aguirre foi demitido do Santos e, por pouco, Vanderlei Luxemburgo não foi acionado por Gallo. O nome de Luxa agrada muito o coordenador esportivo, que não fez proposta, mas o manteve no radar.

Antes de um contato, porém, Gallo optou por observar o trabalho de Marcelo Fernandes, mesmo com Luxa livre após demissão no Corinthians. Com o 4 a 1 sobre o Vasco, a efetivação se tornou uma certeza.

Gallo jogou limpo com Marcelo Fernandes o tempo todo. Após ele convencer contra o Bahia, com vitória por 2 a 1 na Vila Belmiro, ele explicou que em caso de uma nova vitória convincente, o cargo de técnico seria dele.

Hoje o Santos respira fora da zona de rebaixamento, em 14º colocado na tabela, com 30 pontos após três vitórias consecutivas: Bahia, Vasco e Palmeiras.