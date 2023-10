RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Homenageado nas comemorações de Germán Cano com o já famoso "L", Lorenzo escreveu uma carta ao pai e fez um pedido especial para o Dia das Crianças: a conquista da Libertadores pelo Fluminense.

"É hora de você e seus amigos fazerem história com a camisa tricolor. A torcida está com vocês. Não foi à toa que chegaram aqui. Chegou a hora de lutar como nunca, papai. Eu te amo", disse.

Cano recebeu a carta em um dos campos do CT Carlos Castilho, em ação do clube com um patrocinador.

O texto faz referências à final da Libertadores, que acontece no próximo dia 4, contra o Boca Juniors, no Maracanã.

Há também o pedido para que Cano mostra a carta "para todos os jogadores, porque o meu presente não depende só de você".

"Me deixa muito feliz e emocionado ler tudo o que me escreveu. Você me faz muito feliz. É minha motivação no dia a dia e o que me dá forças para seguir em frente", disse o jogador argentino.

VEJA A CARTA:

"Papai, aqui vai a minha carta com o que eu quero de Dia das Crianças. Você chegou muitos dias tarde, não conseguiu me colocar para dormir. Algumas noites te esperei, mas você não conseguiu chegar, porque eu estava em casa e você bem longe, trabalhando. Só conseguia matar um pouquinho a saudade por ligação de vídeo.

Eu sei que isso tudo é por mim, pela minha irmã e por todos os seus fãs. Mas agora, quero te fazer um pedido: quero estar com você em um dos dias mais importantes de sua vida. Divirta-se, é o mais importante. Sei que não vai ser sozinho. Por isso, queria também que mostrasse essa carta para todos os jogadores, porque o meu presente não depende só de você.

É hora de você e seus amigos fazerem história com a camisa tricolor. A torcida está com vocês. Não foi à toa que chegaram aqui. Chegou a hora de lutar como nunca, papai. Eu te amo, papai. E trocaria tudo para ver isso de pertinho. Pode ser? Vamos, tricolores. Faz o L."