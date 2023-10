SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - McKenna Kelly, filha da ex-ginasta Mary Lou Retton, utilizou as redes sociais para pedir ajuda para pagar as contas do hospital da mãe, diagnosticada com uma pneumonia rara e internada na UTI.

Através de posts nas redes sociais, a filha da ex-ginasta pediu ajuda para pagar as contas da internação de sua mãe, alegando que a família não tem plano de saúde.

Após ver o apelo da filha e a criação de uma vaquinha virtual, o Comitê Olímpico dos EUA anunciou que bancará a internação de Mary Lou Retton. O suporte financeiro anunciado pelo Comitê foi noticiado pelo site do canal Fox News.

No comunicado anunciando a ajuda, o Comitê informou que o dinheiro será tirado do Fundo de Apoio a atletas da instituição.

"O Fundo de Apoio oferece ajuda aos atletas olímpicos e paraolímpicos dos EUA que enfrentam dificuldades significativas devido à doença, morte ou circunstâncias atenuantes. Ao saber da condição de Mary Lou, tomamos medidas imediatas para agilizar o processo de inscrição para que sua família receba assistência", diz a nota.

Além do suporte das autoridades olímpicas, a vaquinha criada por McKenna Kelly já ultrapassou a marca de 395 mil dólares.

Mary Lou Retton, de 55 anos, lenda da ginástica dos Estados Unidos, foi diagnosticada com uma pneumonia rara e está em estado grave.