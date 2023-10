SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Harry Maguire, zagueiro mais caro da história do Manchester United, contratado em 2019 por 87 milhões de euros, comentou sobre seu atual momento no clube inglês.

Servindo a seleção inglesa nesta data Fifa, Maguire utilizou a entrevista coletiva para fazer um desabafo sobre seu momento no Manchester United.

"Eu não vou ficar sentado aqui a vida inteira e jogar uma vez por mês. Se isso continuar, tenho certeza que eu e o clube vamos conversar sobre isso", desabafou o zagueiro.

Apesar do descontentamento, Maguire disse estar focado em lutar pelo seu lugar no Manchester United e em ajudar o clube a melhorar sua posição na Premier League.

"Se você olhar os últimos 15 ou 20 jogos que comecei como titular, pelo clube ou seleção, você vai ver que eu estou muito feliz com meu desempenho. Meu retrospecto com o técnico do United (Erik Ten Hag) fala por si próprio", disse o zagueiro, segundo mais caro da história.