MONTEVIDEU, URUGUAI, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Nino deu um susto no torcedor do Fluminense ao deixar o treino da seleção brasileira com uma torção no joelho esquerdo. Após exames, a tendência é que defensor esteja pronto até a final da Libertadores, contra o Boca Juniors (Argentina), no dia 4 de novembro.

Nino realizou exames de imagem ainda em Montevideu e as imagens constataram entorse leve. O jogador deixou o gramado andando e também saiu do exame caminhando normalmente.

Havia receio de algo mais grave que o tirasse da final da Copa Libertadores da América, que acontece em menos de 20 dias. Nino inicia a partir de agora o processo de recuperação para ficar à disposição.

Nino foi o único jogador convocado por Diniz nas duas listas que não entrou em campo. Na primeira data Fifa, o treinador deixou de utilizar também o volante André, outro do Fluminense, mas o jogador entrou diante da Venezuela.

Para o lugar de Nino, Diniz convocou o zagueiro Adryelson, do Botafogo. Ele é esperado já para o treino desta tarde (15), que ocorre no estádio Campeón del Siglo, do Peñarol.