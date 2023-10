SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Holanda chegou a desperdiçar um pênalti, mas venceu a Grécia por 1 a 0 com gol nos acréscimos e encostou na briga por uma vaga na Eurocopa em jogo do Grupo B das Eliminatórias. Van Dijk, também em penalidade, foi o único a balançar as redes no Agia Sophia.

Com o resultado, os comandados de Ronald Koeman, que ainda jogam mais duas vezes, avançaram aos 12 pontos ?mesmo número dos gregos, que perderam a vice-liderança da chave e só têm um duelo a fazer. A França, invicta, lidera a disputa. Nas Eliminatórias, duas seleções de cada chave se classificam ao torneio continental.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo foi bastante truncado e contou com pênalti perdido. Weghorst protagonizou o grande lance dos primeiros 45 minutos ao desperdiçar uma penalidade sofrida por Van Dijk. Os visitantes ainda pressionaram com Bergwijn e Simons, mas não superaram Vlachodimos.

Na metade final, a Grécia esboçou uma melhora, mas não caprichou na hora de finalização e foi punida com gol no fim. Em novo pênalti ? com atuação demorada do VAR ?, Van Dijk pegou a bola, bateu forte e decretou a vitória dos holandeses.