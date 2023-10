SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mano Menezes vê Ángel Romero à frente de Matías Rojas na concorrência por uma vaga no Corinthians.

Romero não é considerado um primor tecnicamente falando, mas sabe o que Mano gosta nos seus times.

O atacante foi dirigido pelo treinador no próprio Corinthians e costuma se dedicar taticamente, sem se importar em participar diretamente do sistema defensivo.

Rojas, apesar de ter mais recursos que Romero, ainda não emplacou no clube alvinegro e não repetiu as boas atuações do Racing (Argentina).

Mano espera mais de Rojas, que, principalmente contra o Flamengo, nada criou e decepcionou o novo técnico. O rendimento de Romero foi considerado mais efetivo.

Os treinos podem mostrar um caminho diferente, mas, nesta terça-feira (17), Romero está na frente da fila em relação a Rojas pela titularidade contra o Fluminense, no Maracanã, na partida de quinta-feira (19), às 21h30.

DUELO ANTIGO

Romero e Rojas são paraguaios e também já brigaram por espaço na seleção. Romero levou a melhor. Aos 31 anos, Romero tem 37 jogos pela seleção paraguaia, com nove gols. Rojas, de 27 anos, tem apenas 16 jogos pelo Paraguai, com um gol.

Nesse ciclo, porém, Rojas tem sido convocado pelo técnico Daniel Garnero, enquanto Romero ficou fora dos últimos duelos pelas Eliminatórias.