RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo mantém a confiança e aposta na idolatria de Bruno Henrique para renovar com o jogador, mesmo com a concorrência forte do Palmeiras. As conversas ainda não foram para frente mesmo após a proposta dos rivais.

O Palmeiras ofereceu um contrato de três anos e alto salário para ter Bruno Henrique a partir de 2024. Ele completa 33 anos em dezembro, mês que também termina o vínculo com o Flamengo.

O Flamengo admite dois anos, mas não três até o momento. O jogador tem sido irredutível neste sentido.

Bruno Henrique entende que pode se aposentar ao final deste vínculo e, portanto, gostaria de fazê-lo pelo Flamengo.

A ligação emocional é o maior trufo do clube rubro-negro, que sabe que a relação com a torcida pode pesar a favor da equipe. O lado salarial não é mais um entrave significativo, mas o tempo de contrato trava as conversas.

Apesar de confiante, o clube entende que a proposta atual é boa e ainda não admite esticar muito a corda para manter o jogador.

O empresário do jogador se encontrou com a diretoria do Flamengo na última semana, mas ainda não teve acordo.

Ainda não há previsão de nova reunião. As conversas vão seguir. O último encontro serviu para uma aproximação maior entre os dois lado da mesa, vislumbrando um entendimento.

ESPERA E CONCORRÊNCIA

O Flamengo optou por esperar e ver como BH voltaria da grave lesão antes de tomar a decisão sobre a renovação.

A final da Copa do Brasil acabou atrasando ainda mais em meio a um ano turbulento. Mesmo com o ótimo rendimento do atacante, o clube manteve a postura de só conversar após a decisão.

A mudança de treinador também atrapalhou neste sentido. Tite, porém, diz que não vai influenciar nesta parte.

Com a demora, outros clubes manifestaram o interesse no jogador. O Palmeiras é hoje o principal concorrente.