RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco quitou dívidas com os clubes Lille (França), Nacional (Uruguai), Atlético Tucuman (Argentina) e Al Shabab (Arábia Saudita), e agora aguarda a suspensão dos transfers bans que foram aplicados pela Fifa.

As dívidas são referentes às compras do goleiro Léo Jardim, do lateral direito Puma Rodríguez, do zagueiro Capasso e do meia Paulinho.

O Vasco utilizou a verba paga recentemente pela empresa 777 Partners referente à segunda parcela da compra da SAF.

O clube comprou Léo Jardim por cerca de RS 12 milhões junto ao Lille, da França.

Puma Rodríguez chegou do Nacional, do Uruguai, por cerca de R$ 10 milhões.

Paulinho veio do Al Shabab, da Arábia Saudita, por cerca de R$ 6,5 milhões.

Já Capasso foi comprado junto ao Atlético Tucuman, da Argentina, por cerca de R$ 7,8 milhões.

O Vasco sofreu transfer ban por conta dessas dívidas, o que significa que estava impedido pela Fifa de fazer contratações e inscrever novos jogadores, algo que teve pouco efeito prático no momento, já que a janela de transferências está fechada.

Recentemente, o time cruzmaltino também regularizou sua situação com o Atlético-MG pela compra do volante Jair.