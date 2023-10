SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França goleou a Escócia por 4 a 1 em amistoso realizado no Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França, na tarde desta terça-feira (17).

Mbappé, Coman e Payard, duas vezes, marcaram para a seleção francesa, enquanto Gilmour descontou para os escoceses, após um corte mal feito do meio do Real Madrid, Camavinga.

Ambas as seleções estão classificadas para a Eurocopa de 2024.

Os próximos compromissos das equipes são em novembro, para cumprir tabela das Eliminatórias. A França enfrenta Gibraltar, em casa, no dia 18; enquanto a Escócia visita a Geórgia no dia 16.

COMO FOI O JOGO

A Escócia começou o jogo melhor e abriu o placar com Gilmour, aproveitando um erro de passe de Camavinga, logo aos 11'.

Porém, a França rapidamente assumiu o controle do jogo e empatou com Pavard, que desviou um escanteio cobrado por Griezmann, quatro minutos depois.

Pavard voltou a marcar aos 24 minutos do primeiro tempo, após receber passe de Mbappé.

E aos 41 minutos os donos da casa ampliaram com Mbappé, que converteu um pênalti marcado após o árbitro ver um puxão de camisa de Cooper em Giroud.

No segundo tempo, a França aproveitou para dar oportunidade a novos jogadores e marcou o quarto gol com Coman, que aproveitou um rebote após chute de Griezmann no travessão.