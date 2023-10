SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar vive um caótico ano de 2023. Quase oito meses depois de lesionar gravemente o tornozelo em PSG x Lille, o brasileiro sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o primeiro tempo da derrota por 2 a 0 entre Uruguai e Brasil, jogo das Eliminatórias disputado nesta terça-feira (17) em Montevidéu.

O DRAMA DE NEYMAR

Incluindo os 45 minutos de nesta terça-feira (17), o atacante atuou só nove vezes nos últimos oito meses em partidas oficiais ?ele chegou a jogar pelo PSG na pré-temporada, em agosto, dias antes de deixar a França rumo ao Al-Hilal.

Na Arábia Saudita, Neymar estreou só no mês passado justamente pelo fato de Jorge Jesus cravar que o brasileiro estava, novamente, contundido. O atleta jogou cinco vezes (uma como reserva e outras quatro como titular) e balançou as redes apenas no duelo diante do Nassaji Mazandaran, pela Champions Asiática.

O craque representou a seleção brasileira nos seus outros quatro jogos, todos válidos pelas Eliminatórias. Foram dois gols ?ambos contra a Bolívia? e outras três assistências.

OS JOGOS DE NEYMAR DESDE A ÚLTIMA GRAVE LESÃO, EM FEVEREIRO

8 de setembro - Brasil 5x1 Bolívia (2 gols e 1 assistência) - 90 minutos em campo

12 de setembro - Peru 0x1 Brasil (1 assistência) - 90 minutos em campo (saiu nos acréscimos do 2º tempo)

15 de setembro - Al-Hilal 6x1 Al-Riyadh (1 assistência) - 26 minutos em campo (entrou no 2º tempo)

18 de setembro - Al-Hilal 1x1 Navbahor Namangan - 90 minutos em campo

21 de setembro - Damac 1x1 Al-Hilal - 90 minutos em campo

29 de setembro - Al-Hilal 2x0 Al-Shabab (1 assistência) - 90 minutos em campo

3 de outubro - Nassaji Mazandaran 0x3 Al-Hilal (1 gol) - 90 minutos em campo

12 de outubro - Brasil 1x1 Venezuela (1 assistência) - 90 minutos em campo

16 de outubro - Uruguai 2x0 Brasil - 45 minutos em campo (saiu no 1º tempo)