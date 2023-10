SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Goiás quebrou uma sequência de sete tropeços, venceu o São Paulo por 2 a 0 no Hailé Pinheiro (Serrinha) e seguiu vivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Hugo, em um chutaço no ângulo digno de Prêmio Puskás, e Morelli, após bobeada de Alisson, marcaram os gols da partida.

O resultado deixa a equipe de Armando Evangelista com 30 pontos, mas os resultados positivos de Bahia e Vasco mantiveram os goianos no Z4. Pelo menos até amanhã, Santos, Coritiba e América-MG completam a zona de descenso.

Enquanto isso, os comandados de Dorival Júnior estacionaram nos 35 pontos e seguem no meio da tabela. O time paulista ainda não venceu atuando como visitante nesta edição do Brasileiro.

Goianos e paulistas voltam a jogar na noite de sábado (21). O Goiás visita o Cuiabá, enquanto o São Paulo recebe o Grêmio no Morumbi ?ambos os duelos ocorrem às 18h30 (de Brasília).

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques (Higor Meritão); Allano (Alesson), Palacios (Vinícius) e João Magno (Matheus Babi). T.: Armando Evangelista

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia (Gabriel Neves), Alisson (Michel Araújo), Nestor (David) e Rato (Juan); Lucas e Luciano (Erison). T.: Dorival Júnior

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Willian Oliveira, Allano, Sidimar, Matheus Babi (GOI); Rafinha, Caio Paulista, Pablo Maia (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Hugo (GOI), aos 9 min do 1° tempo; Morelli (GOI), aos 49 min do 1° tempo