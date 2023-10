SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chandler Jones, jogador da NFL e irmão do lutador Jon Jones, foi preso duas vezes em menos de um mês nos Estados Unidos.

A primeira prisão de Chandler Jones se deu no dia 29 de setembro. Ele foi detido acusado de violência doméstica.

Na ocasião, ele invadiu o jardim de uma mulher em Las Vegas, roubou alguns itens e depois os queimou no seu quintal enquanto estava nu.

O Las Vegas Raiders, equipe da NFL pela qual Chandler Jones vinha atuando, rompeu o contrato que tinha com o atleta, que atua como defensive end.

A segunda prisão aconteceu na última terça-feira (17), também em Las Vegas. Isso porque, o jogador violou uma ordem protetiva obtida em decorrência do ocorrido que o levou a ser preso pela primeira vez.

nesta quarta-feira (18), após ser libertado, Jones compartilhou um breve vídeo nas redes sociais onde diz: "Recém-saído da prisão novamente. Orem por mim".

CARREIRA NA NFL

Chandler Jones foi draftado pelo New England Patriots na 21ª escolha geral do Draft de 2012. Ele se destacou atuando por Syracuse no futebol americano universitário.

Nos Patriots, o defensive end conquistou o Super Bowl 49, quando a equipe bateu o Seattle Seahawks, no Arizona.

Em 2016, Chandler Jones foi trocado para o Arizona Cardinals, onde permaneceu até 2022, quando se juntou ao Las Vegas Raiders, clube que o demitiu após a prisão em setembro de 2023.

Ao longo da carreira, o defensive end já foi selecionado para o Pro Bowl, jogo das estrelas da temporada da NFL quatro vezes [2015, 2017, 2019 e 2021] e entrou no time da década [2010 até 2019] da liga.