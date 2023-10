RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Pan 2023 de Santiago, que terá cerimônia de abertura nesta sexta-feira (20), vai ter no cronograma 58 modalidades diferentes, sendo que 11 não integram o calendário olímpico.

POR QUE A DIFERENÇA?

O programa do evento é definido pela Organização Desportiva Pan-Americana, a "Panam Sports".

Ela reúne os Comitês Olímpicos Nacionais dos países do continente americano.

A entrada ou exclusão dos esportes é definida em reuniões que precedem as edições da competição.

O Pan conta com modalidades que já integraram os Jogos Olímpicos ou aquelas que ainda buscam entrar no programa.

No Pan do Rio, em 2007, por exemplo, teve futsal, enquanto em Lima, em 2019, fisiculturismo. A pelota basca já foi incluída quatro vezes, excluída outras, e estará em Santiago.

QUAIS AS MODALIDADES NÃO-OLÍMPICAS?

O Pan de Santiago terá 11 esportes que não constam no programa dos Jogos Olímpicos de Paris.

*Beisebol.* Esteve presente em todas edições, e tem Cuba e Estados Unidos como os maiores medalhistas. Foi retirado das Olimpíadas em 2008, voltou para Tóquio em 2020, mas não estará em Paris. Tem retorno programado para 2028, em Los Angeles.

*Boliche.* Entrou no programa dos Jogos Pan-Americanos em 1991 e pode ser jogado em duplas ou individualmente.

*Caratê.* O tradicional esporte esteve em Tóquio-2020, mas não fará parte da lista de Paris-2024. É dividido em Kumite e Kata. No primeiro, há um combate e pontos são atribuídos a cada golpe e dependendo de onde atinge o corpo do adversário, enquanto no segundo não há contato físico, e os juízes atribuem pontos de acordo com a execução e velocidade dos movimentos.

*Esqui Aquático e Wakeboard.* O esqui aquático usa duas pranchas de esqui, enquanto o wakeboard utiliza prancha similar à do snowboard. Mariana Nep ficou com o bronze no wakeboard em Lima 2019. Ela é treinada por Marcelo Giardi, ouro no Pan de 2007, no Rio, e prata em Guadalajara, em 2011.

*Patinação Artística em rodas.* Os patins devem ter quatro rodas, separadas em dois pares, e há categorias diferentes para o feminino e masculino. As apresentações podem ser individuais, em casais ou em grupos. Não integra os Jogos Olímpicos de Verão por um entendimento que há similaridade com a patinação no gelo, que faz parte dos Jogos de Inverno.

*Patinação de Velocidade inline.* É disputada em circuitos fechados e os patins devem ser inline, com cinco rodas no máximo e sem freios. A patinação de velocidade no gelo faz parte dos Jogos Olímpicos de Inverno.

*Pelota Basca.* Como o nome indica, a modalidade tem origem no País Basco, na Espanha. Esteve no programa olímpico apenas na edição de Barcelona. Consiste em jogar a bola contra a parede, acima de uma linha que varia entre 90 cm e 1m de altura. Ao voltar, só pode tocar no solo uma vez.

*Raquetebol.* É praticado em uma quadra fechada ? que lembra o squash ? com raquete e bola. É obrigatório o uso de luvas e óculos de proteção. O Brasil não terá representantes.

*Softbol.* Esteve no calendário da maioria dos Jogos Pan-Americanos. Esteve nas Olimpíadas em versão exclusivamente feminina, chegando em 1996 e deixando o programa em 2008. Também tem retorno programado para 2028.

*Squash.* O esporte é conhecido, e é praticado com raquetes e bolas em um local fechado. Ele estará no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

E-SPORTS VALENDO MEDALHA, MAS NÃO PARA O QUADRO

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago terão como novidade a disputa de quatro provas de esportes eletrônicos, ou e-sports, como mostrou o blog "Olhar Olímpico", do UOL. A competição vai valer medalha do Pan, mas não para o quadro de medalhas do torneio.

Os e-sports não constam na programação oficial do Pan, mas os atletas terão experiências idênticas aos de outras modalidades. Vão fazer parte da delegação, vão receber uniforme do comitê olímpico, ficarão hospedados na Vila Pan-Americana, etc.

Ao fim da competição, haverá medalhas de ouro, prata e bronze, mas que não serão computadas para o quadro de medalhas.

As Olimpíadas, no passado, tiveram competições assim, tratadas como "esporte exibição", mas elas deixaram de existir depois de 1992. Atualmente, as sedes têm alguma liberdade de escolher novas modalidades, que fazem parte do programa oficial, ainda que provisoriamente.