SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil estreia nesta quinta-feira (19), às 15h, na competição de beisebol dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A seleção jogará contra a Venezuela e está confiante na busca pelo pódio. É o que afirmou à reportagem André Rienzo, um dos atletas mais experientes do grupo brasileiro.

"Eu acho que a gente tem uma boa chance, eu falei para os meninos que eu tive um sonho a uma semana de vir pra cá em que eu estava ajoelhado agradecendo pela conquista, vamos ver se chegou algum sinal", brincou André.

"A gente trouxe muito bons arremessadores, vieram três do Japão, alguns dos Estados Unidos. Nosso estafe está bem preparado e a gente espera fazer bons jogos e que essas boas partidas tragam bons resultados", analisou o atleta.

Rienzo é o segundo brasileiro na história a atuar na Major League Baseball e o primeiro arremessador a jogar e vencer a liga norte-americana da modalidade. Ele vestiu as camisas do Chicago White Sox e do Miami Marlins.

Ciente da falta de tradição da modalidade no Brasil, André crê no aumento da projeção do esporte no país. Ele entende que o aumento do interesse de compatriotas em praticar a modalidade, mesmo que em outros países, reflete no fortalecimento da cultura em terras brasileiras.

"Eu vejo atletas cada vez mais saindo do país para buscar o sonho. Fora do Brasil, o nosso esporte é considerado profissional. Eu morei 20 anos fora, joguei profissional, joguei no MLB, fui para o México, Itália. A gente busca esse sonho fora do país exatamente por isso, por não ser um esporte considerado profissional no Brasil. Nosso sonho é que cresça, que um dia a gente possa ter uma liga", comentou.

Aos 35 anos, André Rienzo tem expectativas de participar das Olimpíadas de Los Angeles, em 2028, que terá o retorno do beisebol ao programa olímpico. Apesar disso, o atleta brasileiro imagina que estará aposentado, mas pretende marcar presença nos bastidores.

"Eu amei essa volta e por ser novamente considerado esporte olímpico agora. Acho que eu não vou estar lá em 2028, já vou estar velho, mas espero poder estar de alguma forma para o time, que a gente possa motivar para classificar e estar presente nas Olimpíadas", disse André.