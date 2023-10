RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Brasil voltou ao beisebol dos Jogos Pan-Americanos em grande estilo. O time estreou com vitória sobre a Venezuela, país que tem tradição na modalidade, por 3 a 1, na tarde desta quinta-feira (19).

A equipe volta a atuar no domingo (22), às 9h30, contra a Colômbia. Cuba é a quarta integrante do Grupo B, e o confronto acontecerá no dia 24, às 9h30.

Os comandados do técnico Ramon Ito tiveram uma atuação consistente e conseguiram abrir 3 a 0 em duas entradas. A Venezuela ainda diminuiu a vantagem em uma falha do adversário, mas o Brasil manteve o ritmo e assegurou o triunfo.

O Pan de Santiago é histórico para a equipe verde e amarela. O país não participava do torneio desde a edição de 2007, quando foi anfitrião do Pan que teve o Rio de Janeiro como sede.

O Brasil conquistou vaga para o Pan de Santiago após o título no Campeonato Sul-Americano em Lima, Peru, no ano passado.

"SABIA DA NOSSA CAPACIDADE"

Os arremessadores Felipe Natel, o Pelé, e Oscar Nakaoshi, o Bidu, celebram o triunfo no primeiro jogo do Pan-2023.

"Para a gente, do Brasil, ganhar da Venezuela é uma grande conquista, mas eu não estou assustado. Sabia que tínhamos capacidade de vencer esse jogo. Entramos confiantes, trabalhamos super bem atá aqui e foi fazer o que vínhamos treinando", disse Felipe.

"Foi uma competição difícil, mas, no começo, foi uma boa entrada para o time do Brasil, e fizemos o nosso 'arroz com feijão', o de sempre, e conseguimos conquistar uma vitória", ressaltou Oscar Nakaoshi.