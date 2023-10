SANTIAGO, CHILE (UOL-FOLHAPRESS) - Medalhista de prata no solo no Mundial de Ginástica Artística, Rebeca Andrade vai entrar na disputa do aparelho nos Jogos Pan-Americanos apenas se alguma atleta precisar ser substituída. Em Santiago, porém, ela disputa quatro medalhas, incluindo por equipe.

A seleção brasileira de ginástica artística realizou, no fim da tarde de hoje (19), o treino de pódio, uma espécie de ensaio geral que simula a competição.

Durante o treino, Rebeca Andrade foi a última a fazer a apresentação no solo, mas não completou todos os movimentos, ao contrário das companheiras de time.

A decisão da comissão técnica em poupar foi tomada de forma conjunta com a atleta.

"Queremos dar uma segurada, porque precisa desse esforço todo. Ela é a quinta menina, não se apresenta. Só [se apresenta] se acontecer alguma coisa. O solo dela é muito melhor, mas treinar solo, para ela, e os quatro aparelhos, é muito desgastante. Então, preferimos que ela faça dois saltos de disputa, e tente pegar a final no salto, na paralela, na trave", explicou o técnico Francisco Porath Neto, o Chico.

"Mesmo que ela fizesse solo, teria de fazer dois dias porque esse formato de competição é seguido. Então, é classificatória e aí, já no outro dia, tem o individual geral. Fazer de novo e ainda possivelmente pegar a final de solo é muito pesado", completou.

Rebeca Andrade vai competir nas paralelas, salto e trave. As disputas da modalidade começam no sábado, com o masculino, mas a equipe feminina só compete no domingo.