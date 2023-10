SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 já começaram, e vão se estender por mais de duas semanas.

O primeiro evento esportivo aconteceu na quarta-feira (18): a partida de beisebol entre Chile e México. O boxe também iniciou suas disputas antes da abertura oficial. A cerimônia de abertura está marcada para esta sexta-feira (20), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, na capital chilena.

O Pan 2023 vai terminar em 5 de novembro, um domingo. A cerimônia de encerramento acontece no Estádio Bicentenário de La Florida.

Será a primeira vez que uma cerimônia de encerramento do Pan não ocorrerá no mesmo lugar da abertura. A mudança é uma iniciativa para divulgar os Jogos Parapan-americanos. O estádio em La Florida será sede do futebol de 7. O Parapan começa em 17 de novembro.

O último dia de Jogos Pan-Americanos terá medalhas em disputa em dez modalidades. A final masculina de BMX Freestyle está marcada para ser o evento final do Pan 2023.

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS PAN-AMERICANOS

Os veículos oficiais de transmissão do Pan 2023 são a CazéTV (YouTube), o Canal Olímpico do Brasil e o Panam Sports Channel (site e app). Todas as alternativas de streaming estão disponíveis ao público sem cobrança de taxa ?no caso do Panam Sports é necessário criar uma conta.