SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras passa por uma reta final de temporada turbulenta, na pior fase do clube na era Abel Ferreira, segundo a própria comissão técnica do português. Os problemas vão da eliminação na semi da Libertadores, o clima quente entre torcedores e diretoria e a queda de rendimento no Campeonato Brasileiro. Até a vaga na próxima Libertadores está em risco.

CLIMA PESADO E 'PIOR FASE' DO PALMEIRAS NA ERA ABEL

O Palmeiras ouviu vaias da torcida no apito final da derrota para o Atlético-MG, além de novos protestos contra a presidente Leila Pereira. A dirigente foi alvo principalmente da torcida organizada Mancha Verde, que a xingou e subiu um bandeirão exibindo a camisa do clube com o patrocínio da Crefisa tampado.

Parte das reclamações são consequência das recentes declarações de Leila. A presidente do Palmeiras condenou os atos de vandalismo da principal organizada palmeirense e disse que o clube poderia estar na segunda divisão sem a ajuda da Crefisa.

A comissão técnica ainda segue quebrando a cabeça para suprir a ausência de Dudu. O atacante se lesionou no fim de agosto, e o Palmeiras ficou bem menos efetivo no ataque sem o camisa 7. São apenas quatro gols marcados desde então.

Quase todas as opções de ataque ?e até de outros setores? foram testadas no lugar do ídolo: os jovens Kevin e Jhon Jhon ou os experientes Breno Lopes e Mayke, mas o problema persistiu. Até Rony e Endrick foram deslocados para tentar cobrir o problema, mas não adiantou.

O auxiliar Vitor Castanheira falou que esta é a pior fase do Palmeiras sob o comando dos portugueses, que chegaram em novembro de 2020. Abel cumpriu suspensão contra o Atlético-MG e não deu entrevista.

Realmente não há como fugir, estamos na pior fase desde que chegamos aqui ao Palmeiras. Temos que assumir isso. Queríamos muito estar na final da Libertadores e fizemos tudo para isso, mas infelizmente não conseguimos. O emocional ficou abalado com a eliminação, temos sentido isso. É visível que a equipe não está com a fluidez que já demonstrou. Não há como esconder isso. Agora, temos que reverter esta situação. Temos que trabalhar Vitor Castanheira

LIBERTADORES EM RISCO

Depois de perder o quarto jogo seguido no Brasileiro, o Palmeiras vê a vaga na próxima Libertadores em risco. O clube não fica fora da competição desde 2015.

Em menos de dois meses, o Palmeiras saiu da briga pelo título e agora é o 5º na tabela, estacionado com 44 pontos, só um a mais que o primeiro time fora do Z6. A equipe de Abel soma uma vitória nos últimos 9 jogos.

Para se classificar diretamente à fase de grupos da Libertadores, o time alviverde precisa terminar entre os quatro primeiros. Se ficar em 5º ou 6º, garante somente a ida para as fases preliminares do principal torneio sul-americano.