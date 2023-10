SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Faltam 11 rodadas -e 110 jogos? para o fim do Campeonato Brasileiro. O que os números projetam para a tabela final do torneio?

A BRIGA PELA TAÇA

O Botafogo tem 90,5% de chance de conquistar o título nacional. O estudo feito por um grupo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) aponta o clube carioca como franco favorito a ser campeão. O Glorioso tem nove pontos de vantagem para o segundo colocado.

A probabilidade de título, que era de 87% antes, aumentou após a 27ª rodada. O Botafogo bateu o lanterna América-MG por 2 a 1, fora de casa. Entre seus perseguidores mais próximos, Red Bull Bragantino e Flamengo venceram, enquanto Grêmio e Palmeiras foram derrotados.

O desafiante com mais chances de desbancar o Botafogo é o Bragantino, com 6,5%. O terceiro colocado Flamengo é o único outro time acima de um ponto percentual, com 1,5%.

PROBABILIDADE DE TÍTULO

Botafogo: 90,5%

Red Bull Bragantino: 6,5%

Flamengo: 1,5%

Athletico-PR: 0,55%

Grêmio: 0,49%

Palmeiras: 0,44%

Atlético-MG: 0,29%

Fortaleza: 0,13%

Fluminense: 0,079%

Cuiabá: 0,002%

VAGA NA LIBERTADORES

Com exceção de Coritiba e América-MG, todos os times ainda sonham matematicamente com uma vaga na maior competição continental. No momento, os seis primeiros colocados se garantem na Libertadores 2024. O G6 pode se expandir caso Fortaleza e Fluminense, que estão perto do grupo, arranquem no Brasileirão e também vençam as finais da Sul-Americana e da Libertadores, respectivamente.

Apenas o São Paulo está garantido na Libertadores 2024, devido ao título da Copa do Brasil. Líder do Brasileiro, o Botafogo tem os dois pés na vaga, com chance superior a 99,99%.

PROBABILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO À LIBERTADORES

São Paulo: 100%

Botafogo: 99,994%

Red Bull Bragantino: 95,4%

Flamengo: 82,3%

Athletico-PR: 65,1%

Grêmio: 60,1%

Palmeiras: 58,6%

Atlético-MG: 56,7%

Fortaleza: 37,3%

Fluminense: 37%

Cuiabá: 5,2%

Bahia: 0,73%

Internacional: 0,58%

Corinthians: 0,37%

Santos: 0,21%

Vasco: 0,18%

Cruzeiro: 0,17%

Goiás: 0,15%

A BRIGA CONTRA O REBAIXAMENTO

A disputa mais equilibrada da reta final do Brasileiro é para fugir do Z4. É fácil notar o equilíbrio ao se observar a tabela de classificação. Apenas dois pontos separam o 12º colocado ?Internacional? do 18º ?Goiás.

Esse grupo de sete times está separado por menos de 20 pontos percentuais na chance de rebaixamento. O Santos é quem tem o maior desafio de acordo com os números, com 37,1% de probabilidade de cair para a Série B. O Inter é quem está mais "tranquilo", com 17,6%.

Os clubes que parecem condenados à queda são América-MG e Coritiba. Ambos possuem menos de 4% de chance de permanecer na primeira divisão.

PROBABILIDADE DE REBAIXAMENTO

América-MG: 99,47%

Coritiba: 96,8%

Santos: 37,1%

Goiás: 34,9%

Vasco: 33,3%

Cruzeiro: 31,4%

Bahia: 21,2%

Corinthians: 19,5%

Internacional: 17,6%

São Paulo: 5,6%

Cuiabá: 3,1%

Fortaleza: 0,024%

Fluminense: 0,02%

Atlético-MG: 0,004%

Grêmio: 0,001%

Palmeiras: 0,001%

Athletico-PR: 0,001%