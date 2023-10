SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar Jr foi homenageado por seus companheiros do Al-Hilal e pela torcida no primeiro jogo do clube árabe desde a grave lesão sofrida pelo brasileiro.

Os jogadores do Al-Hilal posaram com a camisa 10 de Neymar antes de a bola rolar contra o Al-Khaleej. A partida está sendo disputada no Estádio Prince Faisal bin Fahd, em Riade.

Torcedores também exibiram um bandeirão com a foto do brasileiro e com a mensagem: "Volte mais forte". Os registros foram compartilhados pelo Al-Hilal nas redes sociais.

Neymar disputou apenas cinco partidas pelo clube antes lesionar o joelho esquerdo no jogo da seleção brasileira contra o Uruguai. O atacante havia se recuperado recentemente de um problema muscular na coxa que o deixou fora de seis partidas da equipe desde que ele foi à Arábia Saudita.