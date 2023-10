SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Charles Leclerc fez o melhor tempo no treino classificatório nesta sexta-feira (20), no Circuito das Américas, em Austin (Texas). O piloto da Ferrari garantiu a pole position no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1.

Leclerc dominou o Q2 e o Q3, terminou com 1min34s733, e viu Verstappen ter uma volta deletada na reta final. O monegasco foi sempre seguido de perto pelo holandês, que cometeu uma infração e largará apenas em 6º. Lando Norris ficou em segundo, com Hamilton logo em seguida. Sainz e Russell completaram o top-5.

Mais cedo, Verstappen liderou o único treino livre do GP dos EUA. O piloto da Red Bull fechou a sessão hoje com tempo mais rápido (1min35s912), seguido por Charles Leclerc (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes).

Vale lembrar que Verstappen já tem o título da temporada garantido ? ele se tornou tricampeão mundial. Com 433 pontos, o holandês tem ampla vantagem para Sérgio Pérez, seu companheiro de equipe, com 224 pontos. Em seguida aparece Lewis Hamilton, com 194 pontos.

Os pilotos voltam a correr neste sábado (21) pelas sessões da sprint race. O GP dos EUA acontece no domingo (22), às 16h.

COMO FOI O TREINO

O Q1 teve briga boa pela liderança, com alta rotatividade, e Hamilton fazendo ótima volta no final. Ao todo, sete competidores assumiram a pole provisória, mas quem consolidou o giro (em 1:35.091) foi o piloto britânico da Mercedes, desbancando o então líder Verstappen em quase três décimos. Norris assegurou a segunda colocação, à frente do campeão pela Red Bull.

Alonso decepcionou no Q1 e ficará pela primeira vez na temporada fora dos 10 primeiros colocados. Além do espanhol, foram eliminados: Hulkenberg, Albon, Stroll e Sargeant.

O Q2 seguiu disputado e Leclerc liderou com Verstappen na cola. A primeira metade se deu com Verstappen na liderança, Piastri em 2º e Hamilton caindo para 7º. Gasly e Ocon, em 3º e 4º respectivamente, emplacaram a Alpine nas cabeças. Já nas voltas derradeiras, todos melhoraram, mas Leclerc garantiu a volta mais rápida (1:35.004), apenas 004s a mais que o vice Verstappen. Hamilton, Sainz e Ocon completaram o top-5.

Eliminados: Tsunoda, Zhou, Bottas, Magnussen e Ricciardo.

Leclerc dominou o Q3 e Verstappen quase pegou a pole, mas teve volta deletada. Com todos na pista para a primeira tentativa, Leclerc assumiu a ponta, enquanto Hamilton se destacou no segundo setor, encostou no líder e jogou Verstappen para terceiro. Na reta final, o monegasco da Ferrari garantiu a liderança com 1:34.733, com Norris em segundo. Hamilton ficou em 3º, seguido por Sainz e Russell. O holandês da Red Bull terminou apenas em sexto por infração na curva 19.

Programação do fim de semana

Classificação Sprint: Sábado, às 14h30 (transmissão no BandSports, BandPlay e site da Band)

Sprint: Sábado, às 19h (transmissão na Band, BandSports, BandPlay e site da Band)

GP dos Estados Unidos: Domingo, às 16h (transmissão na Band, BandPlay e site da Band, Rádio Bandeirantes e BandNewsFM)