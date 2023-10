SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - A velocista Vitória Rosa está fora dos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago.

Vitória teve uma lesão de grau 2 na coxa esquerda durante um camping em Bragança Paulista.

Ela se soma a Rosangela Santos, também ausente neste Pan, que pediu dispensa por motivos pessoais.

MEDALHAS NO PAN DE 2019

Na última edição do Pan, Vitória Rosa foi um dos principais nomes do atletismo brasileiro e conquistou três medalhas: ouro no revezamento 4x100m, prata nos 200m e bronze nos 100m.

