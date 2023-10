SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira rodada do NBB 2023/24 começa oficialmente neste sábado (21). Quatro jogos dão o pontapé inicial ao maior campeonato do basquete nacional.

A maior edição da história do NBB começa neste sábado para sete times. A liga conta com 19 equipes em 2023/24, quebrando recorde na 16ª temporada de sua história. Botafogo, Vasco e Mogi Basquete são os novos clubes. O UOL transmite jogos do NBB às segundas-feiras.

Apesar do início oficial da temporada ser hoje, as partidas deste sábado não são as primeiras do campeonato porque o Flamengo precisou antecipar dois jogos ? derrota contra Minas e vitória contra o Pato Basquete. O Rubro-Negro está nos Estados Unidos para participar da pré-temporada da NBA. O time carioca enfrentou o Orlando Magic ontem (20).

O destaque de hoje fica para o duelo entre Sesi Franca e São Paulo, reedição da última final.

Sede de revanche

Franca e São Paulo se enfrentam neste sábado às 17h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão. O duelo coloca frente a frente os últimos finalistas do NBB. O clube do interior paulista conquistou o título em série vencida por 3 a 2.

O sonho do troféu inédito escapou por pouco para o São Paulo, que vem com elenco modificado. Elinho e Shamell saíram do Tricolor. O time contratou nomes como Ricardo Fischer, Dominique Coleman e Vitor Faverani.

O sonho do tricampeonato do Franca esbarra na saída de jogadores. Atual MVP das finais, Georginho transferiu-se para o Ratiopharm Ulm, da Alemanha. Lucas Mariano também deixou o clube ? e posteriormente foi suspenso por doping. A promessa Reynan dos Santos, que poderia iniciar sua trajetória como profissional, optou por romper contrato e assinar com a liga Overtime Elite, dos EUA.

Em 2022/23, o Franca foi o primeiro time da história a vencer todos os jogos em uma temporada regular do NBB. A série invicta se estende há 35 partidas, desde março de 2022.

O São Paulo teve uma "minirrevanche" contra o Franca na última quarta-feira, ao bater o rival no Campeonato Paulista por 96 a 66. Mas o jogo valeu pouco para os dois lados, já que a partida era válida pela disputa de terceiro lugar do estadual.

Corinthians sonha com voos mais altos

O Timão estreia nesta temporada do NBB hoje, às 16h, contra o BRB Brasília, fora de casa, na Arena Nilson Nelson.

O Corinthians visa quebrar uma sequência incômoda e se posicionar entre as principais forças do NBB. O clube não vence uma série de playoffs desde 2019, apesar de se classificar à pós-temporada todos os anos.

O Alvinegro vem de boa campanha no estadual. O time foi vice-campeão, perdendo a final para o Paulistano por 83 a 82 na última quarta. A escalação titular do Corinthians tem quatro nomes novos: Elinho (ex-São Paulo), Rafael Hettsheimeir (ex-Flamengo), Léo Demétrio (ex-Estudiantes-ESP) e Lucas Cauê (ex-Pinheiros).

O Brasília tenta se recuperar no NBB. A equipe terminou a temporada passada na 15ª e penúltima colocação, após dois anos como lanterna. O principal reforço é o retorno do armador Deryk Ramos, que estava longe da capital federal desde 2017.

Reestreia no NBB

Um dos três novos times da liga, o Botafogo recebe o Minas no Ginásio Oscar Zelaya, às 16h.

O Glorioso retorna ao NBB após três anos. A última participação do Botafogo na liga foi na temporada 2019/20, cancelada pela pandemia. O clube chegou a flertar com a desativação do basquete profissional, mas se manteve após mobilização da torcida e passou os últimos anos disputando o Campeonato Brasileiro da CBB (Confederação Brasileira de Basquete).

O clube carioca se reforçou com atletas vindos de fora. Destaque para Jamaal Smith, norte-americano que disputou as três temporadas do Fogão na história do NBB. O ala-armador jogou a temporada passada no Brillantes, da Venezuela.

O Minas já estreou nesta edição do NBB e mostrou sua força. O time foi ao Maracanãzinho no dia 13 e dominou o Flamengo, vencendo por 87 a 70. A equipe mineira trouxe destaques do basquete argentino, como Chuzito González e Nicolás Copello.

Mais um jogo em Brasília

O outro jogo da rodada acontece às 17h. Em Brasília, o Cerrado recebe o Pinheiros no Ginásio da ASCEB.

O Cerrado foi lanterna na última edição do NBB, com apenas cinco vitórias em 32 partidas. O elenco vem bastante modificado para a temporada, com destaque para a contratação do veterano Davi Rossetto, armador de 31 anos que defendia o Fortaleza Basquete Cearense.

O Pinheiros vem de queda nas quartas de final do Campeonato Paulista, derrotado pelo campeão Paulistano. O time renovou com o armador Felipe Ruivo, e tem como principais reforços a chegada de Jimmy Dreher (ex-Unifacisa) e de Adyel Borges (ex-Paulistano).