SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil teve mais uma dobradinha no pódio nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Maria Fernanda Costa, a Mafe, e Gabrielle Roncatto ficaram com prata e bronze, respectivamente, nos 400 m livre. Foi o primeiro pódio com duas brasileiras na história da natação.

O ouro ficou com Paige Madden, dos Estados Unidos. A norte-americana fez a prova em 4:06.45, enquanto as brasileiras bateram com 4:06.68 e 4:06.88.

Além das medalhas, a boa notícia também ficou pelo fato de Maria Fernanda e Gabrielle Roncatto terem conseguido índice olímpico.

"Sabíamos que ia ser uma prova bem disputada. A americana, ela é muito forte, já é olímpica, já é bem experiente, mas foi um resultado bom, veio índice olímpico. Eu estou muito feliz e espero chegar em Paris e melhorar ainda mais", celebrou Mafe costa.

"Treinamos muito pra essa prova, viemos buscar o índice, viemos buscar as medalhas e a gente saiu com isso. Então, estamos bastante felizes", completou Gabrielle Roncatto.