SÃO PAULO, SP ( UOL/FOLHAPRESS) - Guilherme Costa conquistou o primeiro ouro da natação brasileira em Santiago. O atleta venceu os 400m livre masculino e bateu recorde pan-americano, com 3:46:79.

Foi a terceira medalha que o Time Brasil conseguiu na piscina. Mais cedo, Mafe Costa e Gabrielle Roncatto ficaram com prata e bronze, respectivamente, nos 400m livre.

O venezuelano Alfonso Mestre, com 3:47.62 e James Plage, dos Estados Unidos, com 3:50.74, completaram o pódio que teve Cachorrão, como é conhecido, no topo.

Guilherme vai disputar ainda mais três competições nos Jogos Pan-Americanos.

"Achei uma prova boa para começar o ciclo para a Olimpíada. Tivemos uma pausa ali depois do Mundial, então, essa é a primeira competição da temporada pra mim. Nadar 3.46 já nessa fase é muito bom, na temporada passada eu comecei nadando 3.48. Acho que isso mostra que eu estou melhor, e agora é seguir direto até a Olimpíada", disse.