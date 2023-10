SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Registros feitos por torcedores e pelo jornal "Marca" mostram duas pessoas imitando macaco em direção a Vini Jr. durante o jogo entre Sevilla e Real Madrid, neste sábado (21), pelo Campeonato Espanhol.

Os dois registros foram feitos durante uma confusão entre os jogadores [veja abaixo]. Tudo teve início quando o jogador brasileiro empurrou Nyland, do Sevilla, reclamando da cera dos rivais.

Em uma foto feita pelo jornal "Marca", um homem aparece imitando um macaco e olhando na direção de Vini Jr. enquanto a confusão se desenrolava no campo.

Já um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma outra pessoa, que vestia uma camiseta branca, fazendo o mesmo gesto em direção ao bolo de jogadores onde estava o brasileiro.

Um vídeo com um gesto de racismo pode ser visto neste link na rede social X: https://twitter.com/futebol_info/status/1715832895728746944.

TORCEDOR EXPULSO

Antes das imagens circularem, o Sevilla comunicou, por meio de nota oficial, que expulsou um torcedor do estádio Ramón Sánchez Pizjuán por causa de atos racistas e xenófobos.

A nota diz o torcedor foi conduzido às autoridades presentes no estádio. Ainda segundo o Sevilla, procedimentos internos serão realizados de acordo com a política do clube e o torcedor será excluído dos sócios de maneira permanente.

O clube espanhol condenou as atitudes do torcedor e repudiou qualquer ato de preconceito.

"O Sevilla FC é contrário e condena qualquer comportamento racista e xenófobo, mesmo que isolado, como é o caso, e mostra a sua disponibilidade e colaboração com as autoridades para erradicar estas atitudes, que não representam um torcedor como do Sevilla", diz outro trecho da nota.

O Sevilla não informou quais gestos ou palavras partiram do torcedor para causar sua expulsão do estádio. Ainda não se sabe se o torcedor expulso foi um dos que aparecem na foto e no vídeo fazendo gestos racistas.

Veja a nota do Sevilla:

"O Sevilla FC gostaria de informar que após detectar comportamentos xenófobos e racistas de um torcedor em suas arquibancadas, o identificaram, expulsaram-no do estádio e denunciaram-no às autoridades policiais que trabalhavam em nosso estádio. Além disso, os regulamentos disciplinares internos serão estritamente aplicados a ele e ele será expulso como membro em breve.

O Sevilla FC é contrário e condena qualquer comportamento racista e xenófobo, mesmo que isolado, como é o caso, e mostra a sua disponibilidade e colaboração com as autoridades para erradicar estas atitudes, que não representam um torcedor como o do Sevilla"